Crea un collegamento condivisibile per le tue foto quando vuoi che gli altri le vedano. È il modo più conveniente per distribuire l’accesso, purché tutti abbiano accesso a Internet per visualizzare il collegamento. Se invii i file ad altri su WhatsApp, Instagram e altre app di social media, il file viene convertito automaticamente in JPG.

Anche la modifica dell’immagine in Foto e il salvataggio di una copia la modificano in JPG. Tuttavia, è necessario modificare l’immagine prima di memorizzarla come copia. Puoi ridimensionarlo leggermente o applicare filtri a un livello minimo. Samsung Gallery può anche aprire file HEIC sui dispositivi Galaxy. L’app aveva un’opzione per convertirli in JPG. Da allora Samsung lo ha rimosso con l’aggiornamento One UI 4. Puoi spostare qualsiasi immagine dall’app su Google Foto.

Come aprire file HEIC su Android con file manager

Files by Google ha anche il supporto HEIC integrato e puoi visualizzare le immagini senza software di conversione separato. Inoltre, mostra tutti i file locali sul tuo dispositivo e puoi visualizzarli offline. Passare alla cartella in cui si trova il file HEIC o cercarlo. Quindi toccalo o fai clic su di esso per visualizzarlo.

Puoi modificare l’immagine all’interno dell’app. Ha strumenti simili a Google Foto, inclusi Ritaglia, Regola e Filtri. Files non ha un’opzione integrata per convertire il file. Tuttavia, puoi condividerlo con Foto o app di fotoritocco . L’app My Files di Samsung funziona in modo simile, sebbene sia esclusiva degli smartphone e tablet Galaxy. Dovrebbe essere preinstallato se possiedi uno di questi dispositivi.

