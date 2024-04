Apple rilascia un nuovo firmware per AirPods Max

Apple ha presentato oggi un nuovo aggiornamento firmware per AirPods Max . Il nuovo firmware è 6A325, rispetto al firmware 6A324 rilasciato a gennaio .

Apple non fornisce dettagli su quali funzionalità potrebbero essere incluse nel firmware aggiornato, quindi non è chiaro cosa ci sia di nuovo e le note spesso elencano solo correzioni di bug generiche.

Inoltre, Apple non offre istruzioni su come aggiornare il software sugli AirPods, ma il firmware viene generalmente installato via etere mentre gli ‌‌AirPods‌‌ sono accesi e collegati a un dispositivo iOS o a un Mac.

Puoi controllare il firmware dei tuoi ‌‌‌AirPods‌‌ Max‌‌‌‌‌‌‌ seguendo questi passaggi:

Collega i tuoi ‌‌‌‌‌‌AirPods al tuo dispositivo iOS.

Apri l’app Impostazioni.

Tocca Generale.

Tocca Informazioni.

Tocca ‌‌‌‌‌AirPods‌‌‌‌‌.

Guarda il numero accanto a “Versione firmware”.

Se troviamo qualcosa di notevole nella versione del firmware, aggiorneremo questo articolo

