La creazione di una password sul tuo Google Pixel e su altri dispositivi è un processo interessante. Il trucco sta nell’aggiungere un carattere o un numero speciale per rafforzare il tuo codice univoco. Se hai utilizzato la data del tuo compleanno o date simili per proteggere il tuo account, verifica che sia sufficientemente sicuro e aggiornalo, soprattutto se condividi la stessa password su account diversi.

Lo strumento Password Checkup di Google nel suo Password Manager analizza tutti gli account. Esegue la scansione di quelli a cui hai effettuato l’accesso con il tuo indirizzo email e fornisce un rapporto sulle vulnerabilità che devi affrontare. Ecco come utilizzare lo strumento per proteggere i tuoi account. Che cos’è il Controllo password di Google? Il controllo password è uno strumento all’interno del Gestore password di Google. Il Manager funge da cassaforte che memorizza le password per ogni account a cui accedi con il tuo account Google. Il controllo valuta la sicurezza delle tue password salvate. Quando accedi a un account, Password Checkup confronta la versione crittografata delle password salvate con un database online di violazioni e password esposte. Ti avvisa di potenziali rischi e ti chiede di cambiare la password. Puoi anche eseguire tu stesso un controllo in qualsiasi momento. Il controllo può rilevare le vulnerabilità nei tuoi account. Ti mostra gli account in cui hai utilizzato le stesse password, esposto password in una violazione dei dati e utilizzato password deboli. Fornisce un pulsante per modificarli, sebbene non sia obbligatorio. Tuttavia, prenditi il ​​tuo tempo e fallo per evitare di perdere il tuo account a causa degli hacker. Puoi eliminare le password compromesse senza compromettere l’account. Google cancella solo la password dal gestore e non puoi più compilarla automaticamente. Lo digiterai tu stesso quando effettuerai l’accesso. Come utilizzare il controllo password di Google su telefoni e tablet Android Google ha integrato lo strumento Controllo password in Gestione password, a cui puoi accedere tramite un browser web. Non dispone di un’app mobile, ma i dispositivi Android possono comunque accedervi tramite il menu delle impostazioni. Lo strumento fornisce solo la verifica della password per l’account a cui hai effettuato l’accesso. Se hai un altro account Google, passa ad esso per ricevere un’analisi delle sue password salvate. Utilizza Google Password Checkup nel menu delle impostazioni di Android Per utilizzare lo strumento nel menu delle impostazioni del tuo dispositivo Android, vai su Impostazioni > Google > Compilazione automatica e tocca Compilazione automatica con Google . Verrai indirizzato alla schermata Compilazione automatica con Google . Se Google non è il tuo servizio di compilazione automatica predefinito, tocca Continua e attiva l’ interruttore Utilizza la compilazione automatica con Google . Quando Google è impostato come servizio di compilazione automatica predefinito, tocca Gestione password Google per accedere alla schermata Gestione password . Quindi, tocca Controllo password . Dopo che lo strumento ha controllato le password salvate, tocca i pulsanti compromessi, riutilizzati o deboli per espandere un elenco a discesa di account. Quando tocchi Cambia password , Google ti reindirizza al sito web che ospita il tuo account. Troverai altre opzioni di gestione della password toccando l’ icona a tre punti accanto a un account. Scegli tra le seguenti opzioni di gestione della password: Visualizza mostra la password, che puoi copiare negli appunti del telefono.

Modifica ti aiuta ad apportare correzioni se hai salvato una password errata. Questa opzione non modifica la password originale dell’account.

L’avviso di eliminazione rimuove un account da una qualsiasi delle sezioni. Non modifica lo stato di sicurezza.

Elimina password cancella una password dalla Compilazione automatica di Google, non dal tuo account sul sito web originale.

Come utilizzare il controllo password di Google sui computer

Avrai bisogno di un browser web per utilizzare il Controllo password di Google. I passaggi sono simili quando utilizzi il browser del tuo telefono. Anche se puoi accedervi utilizzando qualsiasi browser, la compilazione automatica e funzionalità simili non funzionano su di essi. La funzionalità è legata a Google Chrome.

Per controllare le tue password, apri il tuo browser preferito e visita passwords.google.com . Nella pagina Web di Password Manager, fare clic su Vai a Controllo password . Nella schermata Controllo password, fare clic su Controlla password . Se utilizzi l’autenticazione a due fattori, verifica il tuo account.

Il controllo password mostra se hai password compromesse, simili o deboli. Fare clic su una categoria per espandere l’elenco a discesa e visualizzare gli account. Fai clic sul pulsante con tre punti accanto a un account per visualizzare, eliminare o aggiornare una password salvata. Per gli account a rischio, fai clic su Modifica password in un account per accedere al sito Web ufficiale dell’account in una nuova scheda e risolvere il problema.

Le funzionalità di gestione delle password di Google potrebbero essere una cattiva idea

Lo strumento di controllo della password di Google mantiene il tuo account sempre protetto. Tuttavia, è rischioso affidare le proprie password a strumenti virtuali. Potrebbe utilizzare la crittografia, ma una violazione dei dati non è impossibile. Inoltre, si basa su Google Chrome. Se passi ad un altro browser, non potrai utilizzarli completamente. Ci sono altri motivi per cui non dovresti fidarti del gestore delle password . Ma la conclusione è che annotare le password o memorizzarle può essere la soluzione migliore, anche se manuale e complessa.

