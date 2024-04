Come faccio ad accedere al mio account Gmail?

Gmail è accessibile tramite browser e app Android e iOS, ma l’accesso al tuo account può creare confusione se non hai familiarità con un nuovo sistema. L’accesso al tuo account Gmail semplifica anche l’accesso ad altre app Google sullo stesso dispositivo, così puoi sincronizzare il tuo account Gmail con gli eventi in Calendario o i file in Drive. Questa procedura di accesso avviene durante la configurazione quando accedi su un nuovo telefono Google Pixel . Altrimenti, accederai manualmente all’app.

Ti mostriamo come accedere al tuo account su desktop e dispositivi mobili. Se gestisci più account Google sullo stesso dispositivo, modifica il tuo account Google predefinito anziché accedere o uscire ripetutamente.

Come accedere al tuo account Gmail su qualsiasi browser

Questo metodo funziona sia che utilizzi Chrome, Firefox, Opera, Safari, Edge o un altro browser su dispositivi mobili e desktop. Alcuni browser offrono modalità semplificate di accesso (ad esempio Chrome). Questo metodo è universale per tutti i browser. Questa procedura utilizza Microsoft Edge su desktop e dispositivi mobili.

Per avviare la procedura di accesso, apri il browser e vai su Gmail.com . Quando viene visualizzata la pagina di accesso, inserisci l’e-mail o il numero di telefono associato al tuo account Google. Questo è identico ai dettagli di accesso che utilizzi per il tuo account Gmail. Quindi, inserisci la password associata al tuo account Google.

A seconda delle impostazioni del tuo account Google, potresti ricevere una richiesta di verifica in due passaggi. Segui le istruzioni per completare la procedura di accesso.

Quando accedi al tuo account Gmail da un nuovo dispositivo, Google potrebbe chiederti di impostare un’e-mail di recupero e una passkey. Questi passaggi sono facoltativi. Puoi saltarli facendo clic su Non ora .

Come accedere al tuo account Gmail dall’app mobile

Puoi utilizzare questa guida per accedere al tuo account Gmail dall’app mobile sia che utilizzi l’app su un dispositivo Android, iPhone o iPad. Sebbene l’app differisca leggermente tra i sistemi operativi, i passaggi per l’accesso sono identici.

Se non hai effettuato l’accesso automaticamente all’app Gmail, accedi manualmente. Inizia aprendo l’app Gmail e toccando Aggiungi un indirizzo email nella parte inferiore dello schermo. Quindi, tocca la tua immagine del profilo nell’angolo in alto a destra dello schermo e tocca Aggiungi un altro account se hai effettuato l’accesso a un altro account

Quando viene visualizzata la schermata Configura email , seleziona Google . Per completare l’accesso, inserisci l’e-mail o il numero di telefono del tuo account Google. Quindi, tocca Avanti e inserisci la password del tuo account Google.

Come recuperare il tuo account Gmail

Se non ricordi l’e-mail, il numero di telefono o la password associati al tuo account Google o non riesci a completare la verifica in due passaggi, devi recuperare il tuo account.

Se dimentichi il nome utente o la password, vai alla pagina di recupero dell’account Google . Questa pagina ti guida attraverso i passaggi per recuperare il tuo nome utente o la tua password. Vai a questa pagina se non riesci a completare la verifica in due passaggi, anche se potrebbero essere necessari dai tre ai cinque giorni lavorativi affinché Google confermi che sei tu in questa situazione.

Se ancora non riesci ad accedere al tuo account o riscontri un problema di accesso non correlato ai problemi sopra indicati, segui la guida alla risoluzione dei problemi di accesso di Google .

VIA