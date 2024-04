Come vedere i numeri bloccati su Android

Rispondere alle telefonate è ancora una cosa. Potresti non riceverne molti e quelli che ricevi tendono a provenire da esattori di fatture o operatori di telemarketing. Ma alcune persone preferiscono effettuare una chiamata piuttosto che digitare un messaggio. I telefoni Pixel di Google sono ottimi nel filtrare le chiamate spam e i migliori telefoni Samsung Galaxy dispongono di strumenti integrati per aiutarti.

Ma cosa succede se la persona che ti chiama ha un numero bloccato ed è qualcuno che conosci? Ecco come vedere i numeri bloccati sul tuo telefono Android.

I tuoi numeri di telefono bloccati possono essere trovati in tre app

Esistono tre modi per visualizzare i numeri bloccati sulla maggior parte dei telefoni Android. Se il tuo telefono Android utilizza le app Telefono, Contatti e Messaggi di Google, segui i passaggi seguenti per consultare l’elenco dei numeri bloccati.

Trovare i numeri bloccati nell’app Telefono

Se hai bloccato il numero di qualcuno, la cosa positiva è che lo hai fatto nell’app del telefono Android. Questo è anche il posto perfetto per iniziare la tua ricerca.

1. Apri l’ app Telefono su Android.

2. Tocca l’ icona del menu (i tre punti) nell’angolo in alto a destra.

3. Apri Impostazioni .

4. Seleziona Numeri bloccati .

5. Controlla l’elenco dei numeri bloccati. Tocca Aggiungi un numero per inserire un numero di telefono per bloccare chiamate e SMS da esso oppure tocca il segno x accanto a un numero di telefono per sbloccarli

Segui i passaggi seguenti per utilizzare l’app Contatti Google per controllare i numeri bloccati sul tuo telefono.

1. Apri l’ app Contatti su Android.

2. Vai alla scheda Correggi e gestisci .

3. Seleziona Numeri bloccati

4. Dai un’occhiata all’elenco dei numeri bloccati e apporta le modifiche necessarie

Come controllare i numeri bloccati nell’app Google Messaggi

Potresti aver bloccato destinatari fastidiosi nell’app Google Messaggi. Ecco come trovare e modificare l’elenco dei numeri bloccati.

1. Avvia l’ app Messaggi su Android.

2. Seleziona il menu dell’hamburger nell’angolo in alto a sinistra.

3. Seleziona Spam e bloccati

Tocca un thread di chat e seleziona Sblocca dal menu seguente.

Controlla i numeri bloccati sui telefoni Samsung Galaxy

I dispositivi Samsung sono precaricati con le versioni delle app del telefono, dei contatti e dei messaggi. Puoi installare le app di Google dal Play Store o utilizzare quelle di Samsung. Ecco come controllare i tuoi numeri bloccati su un telefono Samsung Galaxy se utilizzi le app predefinite.

Utilizza l’app Telefono sui telefoni Galaxy per visualizzare i numeri bloccati

1. Apri l’ app Telefono sul tuo telefono Samsung Galaxy.

2. Tocca il menu nell’angolo in alto a destra e apri Impostazioni

3. Selezionare Blocca numeri .

4. Controlla l’elenco dei numeri bloccati e aggiungi un nuovo numero di telefono dall’elenco Recenti o dal menu Contatti.

5. Per sbloccare un numero, toccare l’icona rossa Rimuovi ( – ) accanto a un numero di telefono per ricevere SMS e chiamate.

Trova i numeri di telefono bloccati nell’app Samsung Messaggi

Oltre all’app Telefono, puoi utilizzare l’app Messaggi One UI per controllare i numeri bloccati su un telefono Samsung.

1. Apri l’ app Messaggi sul tuo telefono Samsung.

2. Tocca l’ icona del menu (i tre punti) e apri Impostazioni .

3. Seleziona Blocca numeri e spam .

4. Tocca Blocca numeri

5. Blocca o sblocca i contatti dal seguente menu

Vengono bloccate troppe chiamate? È ora di disattivare la protezione antispam

Hai sbloccato diversi numeri sul tuo telefono Android e riscontri ancora problemi con la ricezione delle chiamate in arrivo? La protezione antispam predefinita su Android può essere aggressiva e bloccare i chiamanti sconosciuti in background.

Come disattivare la protezione antispam su un telefono Android

1. Apri l’ app Telefono e vai su Impostazioni (fai riferimento ai passaggi precedenti).

2. Selezionare Numeri bloccati .

3. Disattiva l’ interruttore Sconosciuto che blocca le chiamate da chiamanti non identificati.

Come disattivare la protezione antispam su un telefono Samsung Galaxy

1. Apri Impostazioni telefono sull’app Samsung (fai riferimento ai passaggi precedenti).

2. Tocca Blocca numeri .

3. Disattiva Blocca numeri sconosciuti/privati .

Cosa succede quando blocchi o sblocchi un numero su Android?

Quando blocchi qualcuno sul tuo telefono Android, quella persona non può contattarti tramite chiamate o messaggi. Quando il numero bloccato ti chiama, la persona sente un messaggio preregistrato come “il numero è occupato”, “la persona non è raggiungibile” o “il numero non è disponibile”. Varia da un operatore all’altro. Il destinatario può sempre raggiungerti tramite app di terze parti come WhatsApp, Telegram o Messenger.

Quando sblocchi un numero su Android, la persona può contattarti tramite chiamate e messaggi regolari. Tuttavia, non puoi controllare i messaggi o la cronologia delle chiamate quando il numero è bloccato.

Sbarazzati dello spam senza perdere chiamate importanti

Controlla regolarmente i tuoi numeri bloccati. A volte potresti non aver ricevuto notizie da qualcuno perché lo hai bloccato accidentalmente. Con i telefoni Android è semplice rimanere in cima all’elenco dei numeri bloccati. Abbiamo anche alcuni ottimi consigli per ridurre lo spam e le chiamate di telemarketing .

