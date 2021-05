Honor Watch GS Pro, oggi a soli 164€ su Amazon

Honor Watch GS Pro è lo smartwatch perfetto per gli amanti dell’avventura, al prezzo speciale di 164€, contro i 199€ di listino ufficiale.

Le caratteristiche del Watch Gs Pro sono ottime. Pensato per essere resistente e funzionale, perfetto per gli amanti del trekking. Monta un display Amoled da 1,39″ con quadrante tondo e una scossa molto resistente superando 14 diversi test MIL-STD-810G resistendo ad acqua e polvere senza problemi.

Complessivamente la durata della batteria è di 25 giorni, un risultato davvero ottimo e non manca il supporto alla ricarica rapida e alle app di terze parti. Monta un preciso GPS in grado di impostare percorsi alternativi percorribili in modi diversi.

Honor Watch GS Pro è disponibile in diverse colorazioni tutte a prezzo scontato, vi ricordo che lo sconto extra è visibile solo in fase di pagamento.

