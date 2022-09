Google chiude la piattaforma di gioco cloud di Stadia

Google ha annunciato oggi che chiuderà il suo servizio di cloud gaming Stadia, con accesso che terminerà a metà gennaio 2023. Google rimborserà tutti gli acquisti di hardware, tutti gli acquisti di giochi e tutti gli acquisti di contenuti aggiuntivi in-app realizzato tramite il negozio Stadia.

Stadia non è stato in grado di attrare con gli utenti che Google si aspettava, motivo per cui è stato chiuso.

Per molti anni, Google ha investito in molteplici aspetti del settore dei giochi. Aiutiamo gli sviluppatori a creare e distribuire app di gioco su Google Play e Google Play Games. I creatori di giochi stanno raggiungendo il pubblico di tutto il mondo su YouTube attraverso video, live streaming e cortometraggi. E la nostra tecnologia di streaming cloud offre un gameplay coinvolgente su vasta scala. Alcuni anni fa, abbiamo anche lanciato un servizio di giochi consumer, Stadia. E sebbene l’approccio di Stadia ai giochi in streaming per i consumatori sia stato costruito su solide fondamenta tecnologiche, non ha guadagnato la trazione con gli utenti che ci aspettavamo, quindi abbiamo preso la difficile decisione di iniziare a chiudere il nostro servizio di streaming Stadia.

I giocatori possono accedere alla loro libreria di giochi e giocare fino al 18 gennaio 2023, con Google che prevede che la maggior parte dei rimborsi sarà completata a metà gennaio. Durante il processo di chiusura, alcuni giochi potrebbero presentare problemi di gioco, in particolare i giochi che richiedono il commercio, ma la maggior parte “continuerà a funzionare normalmente”.

Sebbene tutti gli acquisti di hardware e tutte le transazioni software verranno rimborsati, Google non rimborsa gli abbonamenti a Stadia Pro.

Offriremo rimborsi per tutti gli acquisti di hardware Stadia (controller Stadia, Founders Edition, Premiere Edition e pacchetti Play and Watch con Google TV) effettuati tramite il Google Store e le transazioni software (giochi e acquisti di componenti aggiuntivi) tramite lo store Stadia. Gli abbonamenti a Stadia Pro non sono idonei al rimborso, tuttavia potrai continuare a giocare ai tuoi giochi in Pro senza ulteriori addebiti fino alla data di scadenza finale.

Prima della chiusura, il negozio Stadia è stato chiuso e tutto il commercio sulla piattaforma Stadia, comprese le transazioni in-game, è terminato. Ulteriori informazioni sui rimborsi per gli utenti Stadia sono disponibili sul sito Web di Google .

Google Stadia esiste solo dal 2019, essendo stato lanciato nel novembre dello stesso anno. Il servizio è stato progettato per consentire giochi basati su cloud su una vasta gamma di dispositivi, inclusi PC, Chromebook, Mac, iPhone e iPad.