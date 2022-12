Come effettuare chiamate tramite Wi-Fi

Le chiamate Wi-Fi offrono una soluzione parziale al servizio cellulare imprevedibile. Una volta configurato, puoi effettuare chiamate quando sei connesso a una rete cellulare o Wi-Fi. Le migliori app di messaggistica crittografate offrono anche chiamate vocali e video tramite Wi-Fi, ma tu e il tuo contatto dovete avere la stessa app.

La maggior parte dei moderni telefoni Android supporta le chiamate Wi-Fi, compresi i migliori telefoni economici . Questa guida mostra come attivare le chiamate Wi-Fi e come effettuare chiamate Wi-Fi.

Quali gestori supportano le chiamate Wi-Fi?

Tutti i principali operatori statunitensi supportano le chiamate Wi-Fi. Al di fuori dei principali operatori e dei loro piani postpagati, il supporto per le chiamate Wi-Fi è incoerente. Se utilizzi un piano prepagato più economico , vale la pena controllare le pagine di supporto del tuo operatore per ulteriori informazioni sulle chiamate Wi-Fi. Sebbene il tuo operatore possa supportare le chiamate Wi-Fi, la funzione potrebbe non funzionare al di fuori degli Stati Uniti o su telefoni non certificati sulla rete del tuo operatore.

Come abilitare le chiamate Wi-Fi

Per questa guida, utilizziamo un Google Pixel 6 con Android 13. Ma la maggior parte di questi passaggi dovrebbe essere identica indipendentemente dal tuo telefono Android. Se non riesci a trovare l’impostazione, cerca “Chiamate Wi-Fi” nella barra di ricerca dell’app Impostazioni.

Apri l’app Telefono. Tocca il pulsante a tre punti nell’angolo in alto a destra dello schermo. Tocca Impostazioni Tocca Chiamate . Tocca Chiamate Wi-Fi . Attiva Usa chiamate Wi-FI Quando le chiamate Wi-Fi sono abilitate, il menu Impostazioni chiamata mostra come verrà effettuata la chiamata sotto l’ intestazione Chiamate Wi-Fi .

Come effettuare una chiamata Wi-Fi

Le chiamate Wi-Fi vengono gestite allo stesso modo delle normali chiamate, quindi non dovrai fare nulla quando effettui una chiamata Wi-Fi. Il tuo telefono confronta la potenza delle tue reti Wi-Fi e cellulari e instrada automaticamente la tua chiamata attraverso quella più forte.

Le chiamate Wi-Fi costano di più?

Non ci sono costi aggiuntivi per effettuare chiamate Wi-Fi, ma ricorda che se non hai un piano con chiamate illimitate, le chiamate Wi-Fi vengono conteggiate rispetto ai normali limiti di chiamata. Non è un modo per aggirare i limiti di chiamata. Tuttavia, le chiamate Wi-Fi possono farti risparmiare denaro quando viaggi.

I gestori statunitensi trattano le chiamate Wi-Fi come provenienti dagli Stati Uniti Ciò significa che anche se il tuo piano non include chiamate internazionali, puoi effettuare chiamate negli Stati Uniti da altri paesi senza costi aggiuntivi. Tuttavia, ti verrà addebitato un costo maggiore se chiami un numero internazionale.

Effettua chiamate da più località

Le chiamate Wi-Fi ti consentono di effettuare chiamate telefoniche in più località e possono comportare una connessione migliore. Anche nelle aree urbane, ci sono punti in cui la copertura è irregolare, le torri sono al massimo o edifici alti possono creare interferenze. Le chiamate Wi-Fi aiutano ad alleviare molti di questi problemi. Tuttavia, se riscontri costantemente problemi di connettività, potresti voler passare a un altro operatore .