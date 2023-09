Come sincronizzare i tuoi file OneDrive sul tuo Chromebook

I Chromebook potrebbero avere la reputazione di non offrire un sistema operativo desktop completo. Tuttavia, il sistema operativo di Google è maturato negli ultimi anni, con tantissime fantastiche funzionalità e trucchi di ChromeOS per ottenere il massimo dal tuo Chromebook preferito . Per molto tempo ChromeOS e Microsoft Office non sono andati d’accordo come avrebbero potuto. Sebbene tu possa accedere facilmente a Google Drive nell’app File di ChromeOS, lo stesso non si può dire di Microsoft OneDrive. Le cose stanno cambiando, quindi approfondiamo come configurare OneDrive per la sincronizzazione con l’app File del Chromebook.

Prima di approfondire, tieni presente che OneDrive è disponibile solo nell’app File in versione beta. È necessario attivare un flag sviluppatore per farlo funzionare. Pertanto, non puoi aspettarti che OneDrive funzioni completamente senza bug, ma questa soluzione tampone è migliore della soluzione alternativa su cui dovevi fare affidamento prima. Come attivare il flag OneDrive sul tuo Chromebook La configurazione di OneDrive è un po’ complicata in questo momento poiché implica l’attivazione di un flag di funzionalità, ma è meglio di niente. Ecco cosa farai: Apri il pulsante circolare di avvio nell’angolo in basso a sinistra del desktop, digita chrome://flags e premi Invio . Si apre una finestra Esperimenti. Nella barra di ricerca in alto digita Abilita flusso di lavoro caricamento file Office . Viene visualizzato un unico risultato con lo stesso nome. Nel menu a discesa accanto, seleziona Abilitato . Fai clic sul pulsante Riavvia visualizzato nell’angolo in basso a destra per implementare le modifiche.

Come configurare OneDrive sul tuo Chromebook Fatto ciò, puoi attivare la necessaria integrazione con Microsoft Office. Individua un documento Microsoft Office casuale nell’app File di ChromeOS. Se non ne hai uno disponibile, scarica un modello dal sito ufficiale dei modelli di Microsoft. Fare clic con il tasto destro del mouse e passare il mouse sopra l’ opzione Apri con . Scegli Microsoft 365 nel menu successivo. A seconda che tu abbia installato Microsoft 365, verrà visualizzato il messaggio Install Microsoft 365 . Fare clic sull’opzione Installa . Al termine del processo verrà visualizzata la finestra di dialogo Connetti a Microsoft OneDrive . Seleziona l’ opzione Connetti a OneDrive . Viene visualizzata una pagina di accesso Microsoft. Accedi con il tuo account Microsoft. Concedi a ChromeOS l’accesso ai tuoi file OneDrive dopo aver effettuato l’accesso. Seleziona il pulsante Accetta Se tutto funziona, viene visualizzata una finestra di dialogo di installazione completata di Microsoft 365 . Fare clic su Fine .

OneDrive è ora disponibile come voce di menu nella barra laterale sinistra dell’app File. Potrebbe essere necessario scorrere leggermente verso il basso per vederlo se la sezione di Google Drive è espansa. In esso puoi accedere ai file archiviati nel tuo OneDrive. A differenza di Google Drive, non puoi scaricare file per l’utilizzo offline. Devi essere connesso a Internet per lavorare con i tuoi file OneDrive.