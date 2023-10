Come inviare email crittografate e riservate su Gmail

Internet non ha filtri, quindi chiunque può ottenere i tuoi dati se non stai attento. Ciò significa anche che le informazioni inviate potrebbero finire nelle mani sbagliate. Inoltre, potrebbero esserci momenti in cui devi inviare file e messaggi sensibili, che si tratti di un’e-mail contenente un allegato delle risorse finanziarie di un’azienda o di un contratto che contiene le informazioni personali di un cliente. Sei tenuto a prendere tutte le precauzioni per proteggere questo tipo di informazioni .

Hai due opzioni per garantire un’esperienza Gmail privata. Google offre una modalità riservata che impedisce che le email vengano modificate in alcun modo, che funziona bene con gli account Gmail personali. Il secondo è per gli utenti con un account Google Workspace a pagamento. Puoi attivare S/MIME su qualsiasi telefono Android , app iOS o app desktop Gmail per inviare email crittografate. Questa guida spiega come iniziare e sfruttare al meglio la tua esperienza privata su Gmail, incluso come attivare la modalità riservata e inviare e-mail crittografate.

Perché utilizzare S/MIME su Gmail?

S/MIME o estensioni di posta Internet sicure/multiuso garantiscono che l’intero contenuto dell’e-mail non vada perso durante il trasporto, assicurandosi che solo il mittente e il destinatario possano visualizzare l’intero contenuto dell’e-mail. Impedisce a hacker, software di phishing e altri software dannosi di avere occhi su qualsiasi cosa contenuta nel messaggio crittografato.

Come attivare la modalità riservata su Gmail

Potresti essere un utente generico di Gmail e disporre solo di un account personale per inviare o ricevere email. Tuttavia, non ti garantisce l’accesso alla crittografia delle email senza un account Google Workspace a pagamento. Pertanto, potrebbe esserti richiesto di utilizzare la modalità riservata su Gmail per migliorare la privacy tra te e il destinatario dell’e-mail. Di seguito, descriviamo i passaggi per attivare la funzione riservata su Gmail.

Apri un browser web e accedi a Gmail

Passare al lato sinistro e fare clic su Scrivi .

Nella parte inferiore della bozza del messaggio, fai clic sul lucchetto (con l’icona dell’orologio) per attivare la modalità riservata .

Nella finestra della modalità riservata, seleziona la data di scadenza e un passcode. La scelta di Nessun passcode SMS consente ai destinatari su Gmail di ricevere il messaggio senza utilizzare una password. Se il destinatario non è su Gmail, verrà inviato un passcode. Altrimenti, selezionando il passcode SMS è necessario inserire il numero di telefono del destinatario per aprire l’e-mail.

Dopo aver selezionato l’opzione di crittografia preferita, fai clic su Salva

Fare clic su Invia per inviare l’e-mail

Se cambi idea sull’invio di quell’e-mail o la invii accidentalmente a un altro destinatario. Passa alla cartella inviata su Gmail, apri l’e-mail e fai clic su Rimuovi accesso .

Puoi anche eseguire questi passaggi utilizzando l’app Gmail su Android e iOS. Tocca Scrivi , vai al menu kebab e tocca Modalità riservata

Come visualizzare un’e-mail con la modalità riservata attivata

Per assicurarti di aver eseguito correttamente i passaggi, controlla se l’e-mail viene visualizzata nella posta in arrivo del destinatario e assicurati che l’e-mail rimanga bloccata dall’esecuzione di eventuali modifiche.

Controlla se il lucchetto è nella parte inferiore dell’e-mail composta (bozza) per assicurarti di inviare un’e-mail con la modalità riservata attivata. Puoi anche visualizzare la cartella dei messaggi inviati, che mostra l’icona del lucchetto e dell’orologio.

l destinatario non può copiare, incollare, scaricare, stampare o inoltrare il testo del messaggio e gli allegati contenuti nell’e-mail. Inoltre, l’e-mail scompare dall’account dopo aver raggiunto la data di scadenza. Il destinatario può acquisire screenshot dell’e-mail e salvarli altrove, quindi assicurati sempre di fidarti della persona che riceve queste e-mail.

Come inviare un’e-mail crittografata con un account Google Workspace

Esistono limitazioni alla protezione dei dati e della privacy durante l’utilizzo della modalità riservata, come quello descritto sopra. Potresti voler proteggere un account Google Workspace a pagamento per i tuoi affari di posta elettronica. Dopo aver attivato S/MIME, puoi inviare e-mail crittografate su qualsiasi browser Android, iPhone, iPad o web.

Utilizzando un account Google Workplace, apri Gmail . Vai alla Console di amministrazione Google . Seleziona App > Google Workplace , quindi fai clic su Gmail > Impostazioni utente . Fai clic sul nome di dominio di un account Google Workplace per attivare S/MIME. Fai clic su Abilita crittografia S/MIME per l’invio e la ricezione di email . Per inviare un’e-mail crittografata, fai clic su Scrivi come faresti normalmente e aggiungi il destinatario al campo di invio vuoto. Accanto al nome del destinatario, vedrai un lucchetto per indicare il livello di crittografia (verde, grigio o rosso). Se vedi rosso, l’e-mail non è crittografata, quindi potresti dover riconsiderare l’invio al destinatario selezionato. Trovare modi per rimanere privati Gli account Gmail personali e gratuiti hanno accesso solo alla modalità riservata, che non protegge la tua posta elettronica in transito. La messaggistica crittografata funziona solo se il provider Workspace ha attivato S/MIME. E se nessuna di queste opzioni funziona per te, valuta la possibilità di cercare altrove app di messaggistica crittografate quando condividi informazioni sensibili.

