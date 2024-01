LibreOffice è un popolare software di produttività con app di modifica di testo e documenti. Non costa nulla e ha funzionalità che rivaleggiano con Microsoft 365. LibreOffice riceve regolarmente nuove funzionalità, aggiornamenti e revisioni del design per rimanere competitivo. Si distingue tra le soluzioni new age per modificare documenti e fogli di calcolo.

Ti spiegheremo cos’è LibreOffice e come comprendere ogni parte del software per ufficio. LibreOffice funziona su computer macOS, Windows e Linux. Vale la pena considerare Google Workspace se utilizzi un Chromebook di fascia alta .

LibreOffice: una breve introduzione

LibreOffice è un progetto di The Document Foundation, un’organizzazione senza scopo di lucro. È scaricabile gratuitamente ed è sviluppato da programmatori entusiasti che prestano i loro servizi gratuitamente. Il software di produttività ha più di dieci anni e segue un approccio open source .

LibreOffice tenta di emulare le app di Microsoft 365. Supporta i formati più diffusi di Microsoft Office, inclusi DOC, DOCX, PPT, PPTX e altri. L’interfaccia di LibreOffice è simile a Microsoft 365. Puoi scegliere un’interfaccia a schede simile all’interfaccia della barra multifunzione o un’interfaccia tradizionale con menu e barra degli strumenti che risale agli anni ’90. Questo approccio rende LibreOffice accessibile a coloro che utilizzano Microsoft Office.

Su quali piattaforme è disponibile LibreOffice?

LibreOffice funziona sulla maggior parte delle piattaforme. Puoi scaricare il software Office per i sistemi operativi Windows, macOS e Linux. LibreOffice è disponibile gratuitamente sul sito ufficiale . Se lo ottieni tramite Microsoft Store o Mac App Store, pagherai una piccola tariffa per coprire lo sforzo di inserire il software negli app store.

Gli utenti di Chromebook possono scaricare LibreOffice tramite uno sviluppatore certificato, Collabora . Scarica un’app visualizzatore per documenti LibreOffice se utilizzi un dispositivo Android o iOS. Tuttavia, non c’è supporto per la modifica.

Quali programmi ottieni con LibreOffice?

Puoi modificare una serie di documenti con LibreOffice. La suite per ufficio comprende sei applicazioni: Writer (elaboratore di testi), Calc (editor di fogli di calcolo), Impress (creatore di presentazioni), Draw (strumento di grafica e diagrammi), Base (database) e Math (editor di formule). Queste app sono facili da usare e hanno funzionalità che trovi sui software per ufficio a pagamento.

Writer è una popolare app di LibreOffice. Ha un’interfaccia utente goffa con icone pixelate e un design datato. Tuttavia, hai la possibilità di personalizzarlo come preferisci. La raccolta standard di strumenti di formattazione è disponibile nella barra degli strumenti principale. Puoi trovare le opzioni di formattazione più avanzate nei menu a discesa.

LibreOffice Writer supporta diversi formati di documenti, come testo semplice, rich text, Apple Pages e Microsoft Word. Offre funzionalità di formattazione familiari comunemente presenti negli elaboratori di testi. Writer ti consente anche di disegnare, creare tabelle, inserire moduli e modificare pagine web di base.

Altre applicazioni, come Calc e Impress, offrono funzionalità utili non presenti nelle app concorrenti. Il menu Funzione in Calc mostra le funzioni in una struttura chiara, diversa dal solito stile lineare di Excel e di app per fogli di calcolo simili.

Qual è la differenza tra LibreOffice e Microsoft 365?

Microsoft 365 e LibreOffice hanno le stesse applicazioni principali e supportano formati di file simili, ma sono diversi. LibreOffice fa bene molte cose, ma ci sono aree in cui potrebbe migliorare. Ecco le funzionalità presenti in una suite di produttività ma non nell’altra.

Usabilità

Non dovresti avere problemi a iniziare con LibreOffice se hai familiarità con Microsoft 365. Alcuni potrebbero trovare l’interfaccia utente di LibreOffice disordinata, priva dell’eleganza delle app Microsoft. Un’altra preoccupazione potrebbe essere la scomoda implementazione delle funzionalità. LibreOffice ha funzionalità uniche, ma possono essere più difficili da usare rispetto a Microsoft 365.

Funzionalità di collaborazione

Quando si tratta di collaborazione, Microsoft 365 è migliore. Non ci sono molte funzionalità di collaborazione online su LibreOffice. Più utenti possono modificare i file condivisi, ma solo un utente alla volta può modificare.

Microsoft 365 ti consente di condividere file, creare in modalità condivisa e modificare contenuti contemporaneamente. Ti racconta dell’attività del team sul lavoro che ti riguarda. Hai tutte le informazioni e gli strumenti di cui hai bisogno, così puoi lanciarti nella tua parte di lavoro senza aspettare che qualcuno ti dia un avvertimento.