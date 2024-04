Apple investirà oltre 250 milioni di dollari nel campus di Singapore per espandere i ruoli AI

Apple ha annunciato un investimento di oltre 250 milioni di dollari per migliorare il suo campus nel distretto Ang Mo Kio di Singapore, dove ha assegnato nuovi ruoli nell’intelligenza artificiale e in altre funzioni chiave.

Apple sta inquadrando l’iniziativa come una continuazione del suo impegno di lunga data nella regione, iniziato nel 1981 con un piccolo team di 72 dipendenti focalizzato sull’Apple II. Oggi, il campus di Singapore funge da hub centrale per Apple in Asia, con una forza lavoro di oltre 3.600 persone che contribuiscono a tutte le funzioni aziendali, inclusi software, hardware, servizi e assistenza clienti. Il paese ospita anche tre sedi Apple Store .

“Singapore è davvero un posto unico nel suo genere e siamo orgogliosi del legame che abbiamo costruito con questa dinamica comunità di creatori, studenti e sognatori”, ha affermato Tim Cook, CEO di Apple. “Con il nostro campus in crescita, Apple sta scrivendo un nuovo capitolo della nostra storia qui. I nostri team di Singapore hanno svolto un ruolo importante nell’arricchire la vita dei nostri clienti e non vediamo l’ora che arrivino molti altri decenni di innovazione.”

Apple afferma che l’investimento si concentrerà sull’ammodernamento di due edifici accanto alle strutture Apple esistenti, integrandoli in un campus unificato che incoraggi la collaborazione tra i team. Ciò segue un decennio di aggiornamenti ed espansioni, incluso un aumento del 50% nel centro delle tecnologie hardware dal 2019.

Il campus ampliato sarà alimentato interamente da fonti di energia rinnovabile e mira alla certificazione LEED Gold per allinearsi al suo impegno globale per la sostenibilità, secondo l’azienda. Apple è a zero emissioni di carbonio per le sue attività aziendali dal 2020 e utilizza energia rinnovabile al 100% dal 2018.

La costruzione dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno. Apple afferma che la sua presenza supporta oltre 60.000 posti di lavoro a Singapore attraverso l’occupazione diretta, la sua catena di fornitura e l’economia delle app iOS, mentre l’azienda collabora con istituzioni educative locali per promuovere l’innovazione e lo sviluppo tecnologico.

