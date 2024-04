Si dice che iPhone 17 Plus abbia uno schermo più piccolo di iPhone 15 Plus

Mentre mancano ancora mesi al lancio della serie iPhone 16, è già emersa un’altra voce sulla gamma iPhone 17 a due generazioni di distanza.

In un post condiviso oggi sulla piattaforma di social media X, Ross Young, esperto spesso accurato del settore dei display, ha affermato di aver sentito che “iPhone 17 Plus” sarà dotato di uno schermo più piccolo rispetto all’attuale generazione di iPhone 15 Plus, che ha uno schermo da 6,7- display in pollici. Tuttavia, non ha rivelato l’esatta dimensione dello schermo prevista per l’iPhone 17 Plus.

Attualmente, l’iPhone 15 Plus ha le stesse dimensioni dello schermo dell’iPhone 15 Pro Max. Se questa voce fosse vera, uno schermo più piccolo differenzierebbe ulteriormente il modello Plus dal modello Pro Max, a partire dalla gamma iPhone 17

Nel frattempo, si vocifera che l’iPhone 16 Pro e Pro Max avranno display più grandi da 6,3 pollici e 6,9 ​​pollici , che rappresenterebbero un aumento di 0,2 pollici rispetto all’iPhone 15 Pro da 6,1 pollici e all’iPhone da 6,7 ​​pollici. 15 pro massimo.

Di seguito è riportato un riepilogo di cosa aspettarsi, ma dato che manca ancora un anno e mezzo alla linea iPhone 17, tieni presente che i dettagli potrebbero cambiare.

iPhone15

iPhone 15: display da 6,1 pollici

iPhone 15 Plus: display da 6,7 ​​pollici

iPhone 15 Pro: display da 6,1 pollici

iPhone 15 Pro Max: display da 6,7 ​​pollici

iPhone16

iPhone 16: display da 6,1 pollici

iPhone 16 Plus: display da 6,7 ​​pollici

iPhone 16 Pro: display da 6,3 pollici

iPhone 16 Pro Max: display da 6,9 pollici

iPhone17

iPhone 17: display da 6,1 pollici

iPhone 17 Plus: display più piccolo di 6,7 pollici

iPhone 17 Pro: display da 6,3 pollici

iPhone 17 Pro Max: display da 6,9 pollici

