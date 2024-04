Apple spiega ulteriormente perché l’emulatore Game Boy iGBA è stato rimosso dall’App Store

Durante il fine settimana, un emulatore di Game Boy chiamato iGBA è apparso nell’App Store di iPhone , ma Apple ha rapidamente rimosso l’app a causa di violazioni delle Linee guida per la revisione delle app dell’azienda relative a spam e copyright . Da allora Apple ha condiviso ulteriori dettagli sul motivo per cui ha rimosso iGBA dall’App Store e ha anche chiarito le sue linee guida per gli emulatori.

iGBA era una versione copia dell’app GBA4iOS open source dello sviluppatore Riley Testut , con l’aggiunta di annunci pubblicitari in cima. Anche se non ha esplicitamente nominato GBA4iOS, Apple ci ha detto di aver rimosso iGBA dall’App Store dopo aver appreso che si trattava di un’app knockoff che copiava il lavoro di un altro sviluppatore e tentava di spacciarla per propria.

In particolare, Apple ci ha confermato che gli emulatori sull’App Store sono autorizzati a caricare ROM scaricate dal web, a condizione che l’app emuli solo giochi per console retrò. Apple ha anche affermato di aver approvato la funzionalità di iGBA, prima di scoprire che si trattava di un’app knockoff, suggerendo che l’emulazione di Game Boy è consentita sull’App Store, ma la società non ha ancora condiviso altri esempi di console di gioco retrò.

Tutto sommato, sembra che iGBA sia stato rimosso dall’App Store interamente perché era una copia di GBA4iOS, piuttosto che per problemi di pirateria derivanti dalla possibilità per gli utenti di caricare qualsiasi ROM scaricata dal web. Tuttavia, resta da vedere esattamente quali console Apple consideri retrò e se ci saranno altre restrizioni.