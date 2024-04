Samsung riconquista il primo posto mentre le spedizioni di iPhone di Apple diminuiscono nel primo trimestre del 2024

Le spedizioni di iPhone di Apple sono diminuite di quasi il 10% a livello globale nel primo trimestre del 2024, colpite dalla rapida crescita delle spedizioni da parte dei fornitori cinesi rivali, sulla base dei dati forniti dall’International Data Corporation (IDC).

Secondo il rapporto IDC , le spedizioni di Apple sono diminuite del 9,6% a 50,1 milioni di unità nel primo trimestre, in calo rispetto a 55,4 milioni di unità nello stesso trimestre dell’anno precedente. Apple ha registrato il calo annuale più significativo tra i cinque principali marchi di smartphone trattati nel rapporto.

Samsung ha riconquistato la sua posizione di leader di mercato, che aveva perso contro Apple l’anno precedente , conquistando una quota di mercato del 20,8% con spedizioni di circa 60,1 milioni di unità, più o meno lo stesso dell’anno scorso. L’anno scorso, la sua quota di mercato era del 22,5% nello stesso periodo.

Al contrario, dopo aver superato Samsung l’anno scorso diventando per la prima volta il primo produttore di smartphone, Apple ha registrato un calo della quota di mercato dal 20,7% al 17,3%.

Apple ha faticato a mantenere l’interesse per la sua linea di smartphone di punta in Cina da quando la società ha lanciato la sua serie iPhone 15 a settembre, dopo che Huawei ha debuttato con la sua popolarissima serie Mate 60. L’interesse per gli iPhone è stato influenzato anche dal divieto, sostenuto da Pechino, di entrare negli uffici di un gran numero di imprese statali nei settori della produzione di energia, della costruzione di porti marittimi, dell’estrazione mineraria, della produzione, dell’istruzione e degli investimenti.

Il calo delle spedizioni di Apple è avvenuto in un periodo in cui le spedizioni globali di smartphone nel primo trimestre sono aumentate del 7,8% su base annua raggiungendo 289,4 milioni di unità. Secondo IDC, si è trattato del terzo trimestre consecutivo di crescita delle spedizioni nel mercato mondiale.

