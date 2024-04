Per aggiungere contatti a un gruppo di posta elettronica in Gmail, inizia aprendo Contatti Google. Successivamente, vai al riquadro sinistro e seleziona l’ icona + accanto a Etichette . Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Crea etichetta, assegnare un nome all’etichetta e selezionare Salva .

Ora che hai una nuova etichetta, seleziona i contatti che desideri includere nel gruppo. Quindi vai sulla barra degli strumenti, scegli l’ icona Gestisci etichette e aggiungi i tuoi contatti a quell’etichetta.

Ora puoi accedere al tuo account Gmail e comporre un’e-mail come al solito. Invece di inserire l’indirizzo email di ciascun contatto, inserisci il nome dell’etichetta per inviare l’email a tutti i membri del gruppo.

Come rimuovere membri da un gruppo Gmail

Potrebbe essere necessario rivedere le etichette create e rimuovere i contatti per mantenere private le comunicazioni email.

Per rimuovere i contatti dalle etichette di Gmail, vai su Contatti Google e seleziona l’etichetta da cui desideri rimuovere i contatti. Quindi, seleziona tutti i contatti che desideri rimuovere. Dopo aver selezionato tutti i contatti, vai sulla barra degli strumenti, seleziona i tre punti verticali e fai clic su Rimuovi dall’etichetta . I contatti che rimuovi rimangono nel tuo elenco di contatti Gmail ma non fanno parte dell’etichetta finché non li aggiungi nuovamente.

Perché creare gruppi di posta elettronica in Gmail?

La creazione di gruppi email per il tuo account Gmail ti consente di inviare l’email giusta alle persone giuste senza inserire l’indirizzo email di ogni individuo. Può essere noioso inviare regolarmente e-mail in blocco. Questa funzione è utile per inviare e-mail allo stesso gruppo di persone, siano essi amici, familiari o colleghi di lavoro.

Se desideri inviare un’e-mail di gruppo ma non vuoi ricevere risposte dai tuoi destinatari, crea un’etichetta seguendo i passaggi sopra indicati, ma inserisci il nome dell’etichetta nel campo Ccn quando componi l’e-mail. In questo modo, la tua email apparirà personale e risparmierai tempo non inserendo l’indirizzo email di ogni persona. Eviterai anche una casella di posta intasata di risposte indesiderate.