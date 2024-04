Come creare un elenco di mittenti sicuri in Gmail

L’elenco dei mittenti attendibili comprende gli indirizzi e-mail dai quali desideri ricevere messaggi e-mail senza interruzioni. Aggiorna e aggiungi contatti fidati all’elenco dei mittenti sicuri all’interno del tuo programma di posta elettronica in base alle tue preferenze. Ciò garantisce che le e-mail pertinenti superino il filtro antispam e arrivino nella tua casella di posta come dovrebbero. Un altro metodo è aggiungere l’indirizzo email ai Contatti Google. Questo dice a Google che sei interessato a ricevere email da quel mittente. Come mantenere efficace l’elenco dei mittenti sicuri Iniziamo con le procedure consigliate per la gestione degli elenchi di mittenti attendibili prima di passare alle istruzioni specifiche. Prendi l’abitudine di rivisitare e perfezionare periodicamente il tuo elenco per mantenerlo pertinente man mano che l’utilizzo della posta elettronica si evolve. Sii selettivo riguardo agli indirizzi che aggiungi. Dovrebbero essere presi in considerazione solo quelli provenienti da fonti attendibili e riconosciute. E ricorda, meno è spesso di più. Mantieni la tua lista e-mail snella in modo da non invitare posta indesiderata per errore. Come creare un filtro per mittenti sicuri sul desktop Crea un filtro per garantire che le email provenienti da un indirizzo specifico non finiscano nello spam. Ecco come farlo: 1. Sul desktop, accedi al tuo account Gmail. 2. Fai clic sull’icona a forma di ingranaggio nell’angolo in alto a destra. 3. Selezionare Visualizza tutte le impostazioni . 4. Fare clic sulla scheda Filtri e indirizzi bloccati in alto. 5. Fare clic su Crea un nuovo filtro 6. Inserisci l’indirizzo email della persona che desideri aggiungere all’elenco dei mittenti attendibili. 7. Digitare il nome del dominio nel campo Da per consentire tutte le email provenienti da un dominio specifico. Ad esempio, digita * @outlook.com per ricevere tutte le email da quel dominio. 8. Fare clic sul pulsante Crea filtro 9. Selezionare l’azione da applicare alle email filtrate. Fai clic su Non inviare mai nello spam . 10. Fare clic su Crea filtro . 11. Modifica o elimina il filtro in un secondo momento nella scheda Filtri e indirizzi bloccati in Impostazioni . Un metodo rapido per garantire che Gmail non contrassegni erroneamente le email provenienti da contatti fidati come spam consiste nell’aggiungere i loro indirizzi email a Contatti Google. Puoi farlo tramite l’interfaccia desktop o l’app mobile Gmail. Ecco come farlo. Per aggiungere un indirizzo email ai tuoi contatti sul desktop, segui questi semplici passaggi: 1. Sul desktop, accedi al tuo account Gmail. 2. Fare clic sul menu a griglia di punti nell’angolo in alto a destra e selezionare Contatti 3. Fare clic su Crea contatto nell’angolo in alto a sinistra. 4. Inserisci l’indirizzo email del contatto che desideri aggiungere. 5. Fare clic su Salva .

L’app mobile di Google su iPhone e Android ti consente di aggiungere contatti al tuo account. Ecco cosa farai:

1. Scarica l’app Gmail, disponibile per Android e iOS .

2. Apri l’app Gmail sul tuo dispositivo e accedi con il tuo account Google.

3. Tocca l’ icona del tuo profilo nell’angolo in alto a destra, quindi tocca Gestisci il tuo account Google .

4. Vai su Persone e condivisione e seleziona Contatti . Questo ti reindirizza all’elenco dei contatti di Google.

5. Tocca l’ icona più , quindi seleziona Crea un contatto per aggiungere nuovi contatti di cui ti fidi e da cui desideri ricevere e-mail senza interruzioni.

6. Inserisci l’indirizzo email del tuo contatto e tocca Salva .

Per espandere o modificare le informazioni che hai su un contatto in Gmail, procedi nel seguente modo:

1. Visita il sito web dei Contatti Google .

2. Utilizza il campo di ricerca per inserire il nome o l’indirizzo email del contatto che desideri modificare. Questo ti aiuta a trovare rapidamente il contatto specifico.

3. Quando trovi il contatto, vengono visualizzate le sue informazioni dettagliate. Per iniziare a modificare, fai clic sull’icona della matita .

4. Apportare le modifiche o le aggiunte necessarie alle informazioni del contatto.

5. Per finalizzare le modifiche, fare clic sul pulsante Salva .

Come contrassegnare un’e-mail come “non spam” in Gmail

Se trovi un’e-mail importante nella cartella spam, contrassegnala come “non spam”. Gmail rimuove il messaggio dalla cartella della posta indesiderata e lo sposta nella posta in arrivo. Segui i passaggi seguenti per accedere a questa opzione dal desktop e dall’app mobile.

Come contrassegnare un’e-mail come “non spam” sul desktop

1. Accedi a Gmail dal tuo desktop.

2. Selezionare Altro

3. Fare clic su Spam .

4. Apri l’e-mail desiderata e fai clic su Segnala come non spam .

Come contrassegnare un’e-mail come “non spam” nell’app Gmail

Per assicurarti che le email importanti non vengano erroneamente filtrate nella cartella spam, contrassegna un’email come “non spam” nell’app Gmail. Ecco una guida passo passo:

1. Accedi a Gmail dal tuo telefono.

2. Tocca il menu dell’hamburger nell’angolo in alto a sinistra.

3. Seleziona Spam .

4. Apri l’e-mail desiderata e tocca Segnala come non spam .

