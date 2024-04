Si dice che iPhone 16 Plus sarà disponibile in questi 7 colori

L’iPhone 16 Plus di Apple potrebbe essere disponibile in sette colori che si basano sui cinque colori esistenti nella gamma standard di iPhone 15 o li riformulano con una nuova finitura, sulla base di una nuova voce proveniente dalla Cina.

Secondo il leaker basato su Weibo Fixed focus digital , il prossimo modello più grande di Apple, iPhone 16 Plus da 6,7 ​​pollici, sarà disponibile nei seguenti colori, rispetto ai colori attualmente disponibili per l’iPhone 15 Plus:

iPhone 15 Plus (2023) iPhone 16 Plus (2024) Blu Blu Rosa Rosa Giallo Giallo Verde Verde Nero Nero – Bianco – Viola

Il leaker non ha fornito ulteriore contesto oltre al nome del modello, quindi non è chiaro se le presunte opzioni di colore siano esclusive in tutto o in parte per l’iPhone 16 Plus, o se saranno disponibili sia sull’iPhone 16 che sui suoi modelli. equivalente più grande. Dato che si prevede che i due modelli siano identici a parte la differenza di dimensioni, quest’ultima possibilità sembra la più probabile.

Questa è la prima voce che abbiamo ricevuto sui potenziali colori per i modelli standard di iPhone 16 e il leaker ha una storia non comprovata di leak accurati, quindi i colori forniti attendono la conferma da altre fonti prima di poterli considerare corretti.

Per quanto riguarda i modelli iPhone 16 Pro, le voci suggeriscono che potrebbero essere disponibili nei nuovi colori “space black” e “rose” Titanium. Il colore Blue Titanium in cui sono attualmente disponibili i modelli iPhone 15 Pro verrà presumibilmente eliminato dalla gamma iPhone 16 Pro a favore del nuovo colore rosa. Nel frattempo, lo “space black”, che si dice sia simile al colore omonimo dell’iPhone 14 Pro, sostituirà il Black Titanium.

Si dice anche che i colori Natural e White Titanium siano leggermente diversi sui modelli iPhone 16 Pro. Si dice che il titanio naturale stia tornando, ma con una sfumatura più grigia. Nel frattempo, il White Titanium apparirà più simile a un colore “bianco argento”, che si dice sia simile anche alla versione argento dell’iPhone 14 Pro.

La linea iPhone 16 dovrebbe essere annunciata in autunno.

