Quando aspettarsi il lancio di una nuova Apple TV

È passato quasi un anno e mezzo da quando è stata rilasciata l’attuale Apple TV, quindi il dispositivo necessita di un aggiornamento hardware. Di seguito, ricapitoliamo le voci sulla prossima Apple TV, comprese le potenziali funzionalità e i tempi di lancio.

Il modello attuale è l’Apple TV 4K di terza generazione, annunciata nell’ottobre 2022 . Le nuove funzionalità principali rispetto al modello precedente del 2021 includono un chip A15 Bionic più veloce, un’opzione di archiviazione più grande da 128 GB, un design leggermente più sottile e leggero, supporto HDR10+, una porta USB-C su Siri Remote, un prezzo inferiore e altro ancora .

Tempi di lancio

Nel gennaio 2023, Mark Gurman di Bloomberg ha riferito che una nuova Apple TV sarebbe stata rilasciata nella prima metà del 2024 . Se questo lasso di tempo rimane accurato, una nuova Apple TV verrà rilasciata entro la fine di giugno. In tal caso, il dispositivo potrebbe essere annunciato in un comunicato stampa sul sito Web di Apple o svelato durante il keynote del WWDC del 10 giugno

Gurman non ha commentato la prossima Apple TV negli ultimi mesi e il suo rapporto è stato pubblicato quasi 15 mesi fa, quindi non è chiaro se il dispositivo sia sulla buona strada per essere lanciato nella prima metà del 2024 o se i piani di Apple siano cambiati.

Date di annuncio per i recenti modelli di Apple TV:

Apple TV 4K di terza generazione: ottobre 2022

Apple TV 4K di seconda generazione: aprile 2021

Apple TV 4K di prima generazione: settembre 2017

Apple TV HD: settembre 2015

Voci

Chip più veloce

Secondo il rapporto di Gurman dell’anno scorso, la prossima Apple TV sarà dotata di un processore più veloce rispetto al modello attuale. Non è chiaro quale chip alimenterà il dispositivo, ma le possibilità includono il chip A16 Bionic che ha debuttato nei modelli iPhone 14 Pro o il chip A17 Pro che ha debuttato nei modelli iPhone 15 Pro.

Prezzo più basso

L’analista Apple Ming-Chi Kuo si aspetta che la prossima Apple TV sarà “più conveniente” rispetto al modello attuale . Ha detto che un “prezzo inferiore a $ 100” sarebbe il “punto giusto” per Apple TV, ma resta da vedere il prezzo esatto per il prossimo modello.

Sia la versione di seconda generazione (2010) che quella di terza generazione (2012) di Apple TV avevano un prezzo di lancio di 99 dollari negli Stati Uniti al momento del lancio, e Apple alla fine ha abbassato il prezzo del modello di terza generazione a 69 dollari, quindi esiste un precedente per una Apple TV inferiore a $ 100 che competerebbe meglio con i dispositivi di streaming a basso prezzo venduti da Google, Amazon e Roku.

Negli Stati Uniti, l’attuale Apple TV parte da 129 dollari con 64 GB di spazio di archiviazione, mentre un modello da 128 GB con una porta Ethernet aggiuntiva è disponibile per 149 dollari.

Stesso disegno

La nuova Apple TV avrà lo stesso design esterno del modello attuale, ha affermato Gurman.

Apple ha affermato che la maggiore efficienza energetica del chip A15 Bionic ha consentito la rimozione della ventola nell’attuale Apple TV, con il risultato che il dispositivo ha un design più compatto , circa il 12% più sottile e circa il 50% più leggero rispetto al modello precedente.

Apple TV con fotocamera

Una futura Apple TV potrebbe avere una fotocamera integrata per FaceTime e altre app di videochiamata, ha detto Gurman nella sua newsletter Power On qualche giorno fa.

tvOS 17 ha aggiunto un’app FaceTime ad Apple TV , consentendo agli utenti di effettuare videochiamate utilizzando la fotocamera posteriore su un iPhone o iPad collegato. Se l’Apple TV avesse una fotocamera integrata, gli utenti non avrebbero più bisogno di fare affidamento su un dispositivo esterno.

Non è chiaro se una fotocamera verrà aggiunta alla prossima Apple TV o ad un modello successivo.

