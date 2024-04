Apple Arcade aggiunge questi nuovi giochi a maggio

Apple ha rivelato oggi tre nuovi giochi in arrivo su Apple Arcade il 2 maggio, tra cui il gioco platform retrò 2D pixelato A Slight Chance of Saw

blades+ , il gioco roguelike Dicey Dungeons+ e il puzzle game di abbinamento a tre Summer Pop+ . Tutti i giochi disponibili su Apple Arcade sono privi di pubblicità e non offrono acquisti in-app.

Apple Arcade ha ottenuto tre nuovi giochi su iPhone e iPad la scorsa settimana, incluso Puyo Puyo Puzzle Pop di Sega. Il servizio ha recentemente aggiunto anche nuovi giochi sulle cuffie Vision Pro, tra cui il corridore senza fine Alto’s Odyssey: The Lost City , il gioco di avventura disegnato a mano Gibbon: Beyond the Trees e il puzzle basato sulla fisica Spire Blast. Anche il gioco Apple Arcade Crossy Road Castle verrà espanso su Vision Pro il 25 aprile.

Accessibile tramite App Store, Apple Arcade è un servizio in abbonamento che fornisce accesso a centinaia di giochi su iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Vision Pro, tutti privi di pubblicità e acquisti in-app. Il servizio ha ricevuto il suo primo aumento di prezzo lo scorso anno, con i prezzi negli Stati Uniti che sono aumentati da 4,99 dollari a 6,99 dollari al mese.

