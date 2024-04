Come annullare il tuo abbonamento Audible

Audible è un’app piuttosto elegante e la registrazione per un abbonamento ti dà accesso a numerosi audiolibri di alto livello di generi e autori. Tuttavia, se decidi che l’abbonamento non funziona per te, annullarlo è semplice. La parte migliore è che puoi farlo su qualsiasi dispositivo, che si tratti di un nuovo telefono Samsung , di un iPhone o del tuo laptop.

Annullamento dell’abbonamento Audible tramite l’app Audible su un dispositivo Android

Se hai un dispositivo Android e desideri annullare il tuo abbonamento, ecco cosa farai:

1. Apri l’ app Play Store sul tuo telefono.

2. Tocca l’ icona del tuo profilo nell’angolo in alto a destra dello schermo.

3. Seleziona Pagamenti e abbonamenti .

4. Tocca la scheda Abbonamenti .

5. Individua il tuo abbonamento Audible e selezionalo.

6. Nella pagina reindirizzata, seleziona Annulla abbonamento .

7. Seleziona un motivo per la cancellazione e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Annullamento dell’abbonamento Audible tramite l’app Audible sul tuo iPhone

Se utilizzi un iPhone o iPad, ecco come annullare l’abbonamento tramite l’app Audible:

1. Apri l’ app Impostazioni sul tuo dispositivo iOS.

2. Seleziona il tuo nome nella parte superiore dello schermo.

3. Selezionare Abbonamenti .

4. Individua il tuo abbonamento Audible e toccalo.

5. Seleziona Annulla abbonamento e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Annullare il tuo abbonamento Audible utilizzando il tuo PC o laptop

Puoi anche annullare l’abbonamento tramite il sito Web Audible. Ecco cosa farai:

Passare al sito Web Audible. Accedi al tuo account. Seleziona il tuo nome nell’angolo in alto a destra della pagina. Fai clic su Dettagli account quando viene visualizzato il menu a discesa. Seleziona Annulla abbonamento (appare sotto la casella di testo con i dettagli dell’abbonamento). Seleziona il motivo dell’annullamento e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Cosa succede dopo aver annullato l’abbonamento?

Il tuo abbonamento Audible si annulla alla fine del periodo di fatturazione, indipendentemente da quando richiedi l’annullamento. Non riceverai un rimborso perché l’abbonamento rimane attivo fino alla fine del periodo di fatturazione.

Una volta effettiva la cancellazione, perderai i vantaggi dell’abbonamento. Ciò significa anche che non avrai accesso a vendite o sconti specifici per i membri. Tutti i titoli acquistati rimangono tuoi e puoi continuare ad acquistare audiolibri senza la tua iscrizione. Se stai annullando il tuo piano perché lo trovi fonte di distrazione, potresti riuscire a mettere in pausa l’abbonamento. Tieni presente che questo vantaggio è disponibile solo su determinati piani.

Esplorare alternative a Audible

Sebbene sia un’app utile, Audible potrebbe non essere un’ottima opzione per tutti. Esistono numerose alternative a Audible che potrebbero funzionare meglio per te. Ad esempio, puoi trovare audiolibri gratuiti sul Google Play Store . Se stai annullando il tuo abbonamento a causa del costo dell’abbonamento, questa potrebbe essere un’opzione che vale la pena considerare. Se non ti piace il formato audio, valuta la possibilità di scaricare e utilizzare un’app di e-reader sul tuo dispositivo Android o iOS.

