I Mac riceveranno chip M4 focalizzati sull’intelligenza artificiale a partire dalla fine del 2024

Secondo Mark Gurman di Bloomberg , Apple inizierà ad aggiornare la sua gamma Mac con chip M4 alla fine del 2024. Il chip M4 sarà focalizzato sul miglioramento delle prestazioni per le capacità di intelligenza artificiale.

L’anno scorso, Apple ha introdotto i chip M3, M3 Pro e M3 Max contemporaneamente in ottobre, quindi è possibile che potremmo vedere la gamma M4 arrivare nello stesso lasso di tempo. Gurman afferma che l’intera gamma Mac dovrebbe arrivare con l’M4 tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.

L’ iMac , il MacBook Pro da 14 pollici di fascia bassa, il MacBook Pro da 14 pollici di fascia alta, il MacBook Pro da 16 pollici e i Mac mini verranno aggiornati prima con i chip M4, seguiti dai MacBook da 13 e 15 pollici. I modelli Air nella primavera del 2025, il Mac Studio a metà del 2025 e il Mac Pro più avanti nel 2025.

Si dice che Apple sia prossima alla produzione del processore M4 e si prevede che sarà disponibile in almeno tre varietà principali. I chip hanno il nome in codice Donan per la fascia bassa, Brava per la fascia media e Hidra per la fascia alta. Il chip Donan verrà utilizzato nel MacBook Pro entry-level, nelle macchine ‌MacBook Air‌ e nel ‌Mac mini‌ di fascia bassa, mentre i chip Brava verranno utilizzati nel MacBook Pro di fascia alta e nel ‌Mac mini‌ di fascia alta.

Il chip Hidra è progettato per ‌Mac Pro‌, il che suggerisce che si tratti di un chip di livello “Ultra” o “Extreme”. Per quanto riguarda ‌Mac Studio‌, Apple sta testando versioni con un chip inedito dell’era M3 e una variazione del processore M4 Brava che presumibilmente sarebbe di livello superiore rispetto ai chip M4 Pro e M4 Max “Brava”.

Le versioni M4 dei desktop Mac potrebbero supportare fino a 512 GB di memoria unificata, il che rappresenterebbe un netto salto rispetto all’attuale limite di 192 GB.

I chip M4 saranno costruiti sullo stesso processo a 3 nanometri dei chip M3, ma il fornitore Apple TSMC probabilmente utilizzerà una versione migliorata del processo a 3 nm per aumentare le prestazioni e l’efficienza energetica. Apple prevede inoltre di aggiungere un motore neurale molto migliorato che abbia un numero maggiore di core per le attività di intelligenza artificiale.

VIA