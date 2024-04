Linea di MacBook Pro M4 di Apple: cosa aspettarsi

Apple ha in programma di aggiornare il MacBook Pro con chip M4 a partire dalla fine del 2024 e questa guida raccoglie tutto ciò che sappiamo sui piani per MacBook Pro M4 di Apple.

Apple ha costruito il chip M3 con un nuovo processo a 3 nanometri e non ci aspettiamo un cambiamento di nodo per l’M4. Anche questo sarà un chip da 3 nanometri, ma il fornitore Apple TSMC potrebbe introdurre aggiornamenti che lo rendano più efficiente e veloce.

Si vocifera di nuove funzionalità di intelligenza artificiale per i prossimi prodotti Apple, quindi l’M4 si concentrerà sull’intelligenza artificiale. Apple vuole migliorare le prestazioni per la funzionalità AI e le voci suggeriscono che l’M4 (e i chip A18 per iPhone ) avranno un motore neurale aggiornato con “significativamente” più core.

I chip M3 hanno tutti un Neural Engine a 16 core e Apple non aumenta i core Neural Engine da diversi anni.

MacBook Pro da 14 pollici entry-level

Con il lancio del chip M3 lo scorso anno, Apple ha eliminato il MacBook Pro da 13 pollici. È stato sostituito con il MacBook Pro da 14 pollici, che Apple ora offre con tre diverse opzioni di chip.

Il MacBook Pro entry-level da 14 pollici ha un chip M3 e un prezzo iniziale di $ 1.599, e questo è il modello che otterrà il chip M4 standard. L’attuale chip M3 ha una CPU a 8 core e una GPU fino a 10 core, e l’M4 potrebbe essere simile.

Modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici di fascia alta

Per i clienti che desiderano una macchina più “pro”, i modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici di fascia alta saranno aggiornati con i chip M4 Pro e M4 Max, che sono versioni più potenti del chip M4 più veloce.

L’attuale M3 Pro ha una CPU fino a 12 core e una GPU fino a 18 core, mentre l’M3 Max ha una CPU fino a 16 core e una GPU fino a 40 core. I miglioramenti di CPU e GPU per M4 Pro e M4 Max non sono ancora noti.

Modifiche alla progettazione?

Non ci sono voci su un cambiamento di design per il MacBook Pro in questo momento, e non siamo ancora in attesa. Apple ha aggiornato l’ultima volta il design del MacBook Pro nel 2021 con il passaggio al silicio Apple. Nella storia recente, Apple ha riprogettato il MacBook nel 2012, 2016 e 2021, quindi seguendo questo schema, vedremo la prossima modifica al design nel 2025 o 2026.

L’aggiornamento della serie M di quest’anno sarà probabilmente limitato agli interni del MacBook Pro.

