Come configurare la posta elettronica e i contatti di iCloud su un telefono Android

Molti dei servizi Apple, incluso iCloud, non sono disponibili su Google Play Store. Ciò rende difficile la transizione da Apple ad Android perché potresti perdere dati ed e-mail delle app. Puoi comunque accedere alle email e ai file iCloud dal tuo nuovo telefono o tablet Android . Tuttavia, l’esperienza non è così fluida come quella dell’utilizzo dell’app iCloud dal tuo iPhone o iPad. Tuttavia, puoi accedervi in ​​un attimo sul tuo dispositivo Android. Ti mostriamo come.

Cos’è iCloud?

iCloud è il servizio di archiviazione di Apple che salva i tuoi dati nel cloud. Sincronizza app come Apple Foto, Apple Calendar, Apple Mail e Apple Notes su tutti i dispositivi Apple. Lo strumento salva anche backup, impostazioni, file e contatti. Puoi accedervi finché sei connesso a Internet. Inoltre, iCloud ti aiuta a localizzare i tuoi dispositivi Apple e accessori di terze parti con la funzione Trova il mio.

Sebbene iCloud offra 5 GB di spazio di archiviazione gratuito, devi abbonarti a iCloud+ per un massimo di 12 TB di spazio di archiviazione. Ogni piano include Nascondi la mia email, Dominio email personalizzato, Inoltro privato iCloud e Video protetto HomeKit.

Le funzionalità di iCloud funzionano meglio sui dispositivi Apple. Dopo aver effettuato l’accesso al tuo account, puoi accedere a Foto, iCloud Drive, Note, Posta, Calendari, Contatti, Promemoria, Pagine, Dov’è e Dettagli account.

Puoi anche accedere a iCloud dal tuo telefono Android o PC Windows utilizzando la maggior parte dei browser. Non ottieni l’esperienza iCloud completa, ma puoi eseguire operazioni di base. L’account solo Web ti consente di condividere e collaborare con altri. Puoi accedere a iCloud Drive, Note per iCloud, Pages, Numbers e Keynote. Tuttavia, ottieni solo 1 GB di spazio di archiviazione gratuito per i documenti o gli appunti che prendi.

Come impostare un indirizzo email iCloud su Android

Puoi visualizzare una versione ridotta di iCloud su Android da un browser Web accedendo al sito Web con il tuo ID Apple. Tuttavia, puoi ottenere di più dalla tua email iCloud apportando alcune modifiche alla configurazione in Gmail.

Creazione di una password specifica per l’app per iCloud Innanzitutto, attiva l’autenticazione a due fattori (2FA) per il tuo ID Apple. Quindi, genera una password specifica per l’app sul sito Web di Apple. 1. Apri un browser web sul tuo PC desktop e vai su appleid.apple.com/account/manage . 2. Accedi con il tuo ID Apple. 3. Fare clic su Password specifiche dell’app . 4. Immettere un nome per la password. 5. Selezionare Crea . 6. Annotare la password per riferimento futuro. Aggiunta del collegamento iCloud alla schermata iniziale di Android Se prevedi di visitare spesso il sito Web iCloud, aggiungi un collegamento al tuo telefono. Puoi toccarlo per aprirlo dalla schermata iniziale. Ecco come farlo: 1. Visita il sito web iCloud sul browser web del tuo telefono. 2. Tocca l’ icona a tre punti . 3. Selezionare Aggiungi alla schermata iniziale dal menu a discesa. 4. Inserisci un nome per la scorciatoia. 5. Selezionare Aggiungi . 6. Tocca nuovamente il pulsante Aggiungi . In alternativa, premi a lungo l’ icona del collegamento e trascinala nella schermata principale. Aggiunta del tuo indirizzo email iCloud Ecco come aggiungere la tua email iCloud: 1. Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo del telefono. 2. Tocca l’ icona Impostazioni . 3. Vai su Password e account e seleziona Aggiungi account . 4. Sui telefoni Samsung, vai su Account e backup > Gestisci account > Aggiungi account . 5. Selezionare Personale (IMAP) . 6. Digita il tuo indirizzo email iCloud. 7. Selezionare Avanti . 8. Digita la password specifica per l’app che hai generato nel browser. 9. Selezionare Avanti . 10. Il tuo account e-mail iCloud appare nell’elenco dei tuoi account. Puoi accedere alla tua casella di posta iCloud dall’app Gmail.

Ti consigliamo di trasferire i tuoi contatti dal tuo iPhone al tuo dispositivo Android prima di effettuare il passaggio. Segui i passaggi seguenti per assicurarti di non perdere nessuna informazione importante.

1. Visita il sito web iCloud su un browser desktop e accedi.

2. Selezionare Contatti .

3. Fare clic sull’icona con i tre punti .

4. Fare clic su Seleziona tutti i contatti .

5. Seleziona l’ icona di caricamento e fai clic su Esporta vCard per salvarla sul tuo computer.

6. Apri una nuova scheda, vai su contatti.google.com e accedi con il tuo account Google.

7. Fare clic su Importa .

8. Fare clic su Seleziona file e scorrere fino al file vCard.

9. Seleziona Importa per aggiungere i contatti al tuo dispositivo Android.

