Come ritrovare il tuo telefono o tablet Android smarrito

I nostri telefoni fanno parte della nostra vita quotidiana, poiché ci aiutano a rimanere in contatto con le persone, gestire i nostri programmi, effettuare pagamenti, ascoltare musica, lavorare, archiviare foto e video e altro ancora. Per questi motivi, è logico che perdere il telefono possa essere un incubo, soprattutto se non è stato eseguito il backup, il che significherebbe perdere tutti i dati.

Grazie a una funzionalità Android integrata, c’è un modo semplice per trovare il tuo nuovo telefono splendente che ti consente di localizzarlo e persino di bloccarlo o cancellarlo.

Prerequisiti

È necessario soddisfare alcune condizioni per ritrovare un dispositivo Android smarrito. Deve essere acceso e connesso a Internet, tramite dati mobili o rete Wi-Fi. Inoltre, deve essere accoppiato al tuo account Google, operazione che viene eseguita quando accedi ai servizi Google e disponi dei servizi di localizzazione e Trova il mio dispositivo attivi.

Nella maggior parte dei casi, queste condizioni vengono soddisfatte senza richiedere alcuna azione da parte tua, ma potrebbero essere degli indizi a cui prestare attenzione se non riesci a trovare il tuo dispositivo. Tuttavia, puoi verificare se Trova il mio dispositivo è attivato sul tuo telefono accedendo alle impostazioni e controllando in Sicurezza > Trova il mio dispositivo o Google > Trova il mio dispositivo . Se è acceso ma non riesci ancora a visualizzare il tuo telefono sul sito web Trova il mio dispositivo, controlla la pagina di risoluzione dei problemi di Google per risolvere il problema .

Come trovare il tuo telefono, tablet o telefono

Una volta che sei sicuro che il tuo dispositivo Android soddisfi tutti i requisiti sopra indicati, puoi cercarlo in pochi passaggi. È semplice, quindi non dovresti avere problemi a riavere il tuo telefono, a patto che non si trovi da qualche parte in mezzo all’oceano. Non è necessario installare un’app. Tutto ciò di cui hai bisogno è un dispositivo con un browser web e una connessione internet attiva.

Visita il sito web Trova il mio dispositivo di Google . Accedi al tuo Account Google principale. Fai clic sul telefono smarrito nell’angolo in alto a sinistra. Viene visualizzata una mappa Google che mostra dove si trova il tuo smartphone Android. Se è disattivato, vedrai la posizione del tuo telefono dall’ultima volta che è stato connesso alla rete. Fare clic su Riproduci suono per far squillare il telefono per cinque minuti, anche se è in modalità silenziosa/vibrazione. Fai clic su Dispositivo protetto per uscire da Google e bloccare il dispositivo.

Oltre a riprodurre un suono per proteggere il dispositivo, il sito Web Trova il mio dispositivo consente di visualizzare un messaggio sulla schermata di blocco, fornendo alla persona che ha trovato il telefono le informazioni pertinenti per restituirlo. Tuttavia, non puoi fare nulla se il dispositivo è spento o non connesso a Internet. Tuttavia, le tue azioni vengono eseguite rapidamente una volta acceso o connesso.

Se possiedi altri dispositivi Android, scarica l’app Trova il mio dispositivo per verificarne la posizione e farli squillare.

Se non vedi l’app Trova il mio dispositivo di Google sul tuo dispositivo, scaricala dal Play Store.

Se sei più uno studente visivo, guarda questo video YouTube completo di Google che ti guida attraverso il processo con animazioni carine e una voce amichevole.

Proteggi i tuoi dati

Anche se hai localizzato il tuo telefono Android smarrito, ciò non significa che puoi recuperarlo. Forse l’hai lasciato da qualche parte, ma potrebbe essere andato via con qualcuno che ha scelto di non restituirlo. Tuttavia, non vuoi che le tue preziose informazioni cadano nelle mani sbagliate, quindi ti consigliamo di agire per distruggere un dispositivo irrecuperabile.

Android offre un paio di comode opzioni che ti aiutano a mantenerlo al sicuro senza recuperare fisicamente il tuo dispositivo. Una volta individuato il dispositivo con lo strumento Trova il mio telefono, Android ti consente di bloccarlo se non disponi di un meccanismo di blocco. Inoltre, ti consente di cancellare il dispositivo per mantenere i tuoi dati personali al sicuro. Fai clic su Abilita blocco e cancellazione nella pagina Trova una volta raggiunta quella sezione e il tuo dispositivo tornerà alle impostazioni di fabbrica senza lasciare traccia che tu lo abbia mai posseduto.

È sempre importante utilizzare una soluzione di backup adeguata , garantendo che i tuoi dati siano sempre al sicuro, anche se perdi il telefono o non puoi accedervi.

Puoi anche utilizzare l’altoparlante intelligente per trovare il tuo telefono o tablet

Giusto. Gli altoparlanti intelligenti non si limitano a porre domande e riprodurre musica. Il tuo pratico Google Home e l’ Assistente Google ospitato al suo interno possono aiutarti a rintracciare il tuo smartphone smarrito. Cioè, finché è a portata d’orecchio da te e dalla tua squadra di ricerca.

Tutto quello che fai è dire “Ehi Google, dov’è il mio telefono?” L’altoparlante intelligente fa suonare il tuo dispositivo, anche se è impostato su vibrazione o Non disturbare. Questo non ti aiuterà a trovare il tuo telefono su una mappa. Tuttavia, il forte squillo dovrebbe interrompere la ricerca rapidamente e facilmente se è bloccato tra i cuscini del divano.

VIA