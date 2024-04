L’interesse dei clienti di Apple Vision Pro sta scemando in alcuni negozi al dettaglio

Apple Vision Pro , il dispositivo di calcolo spaziale di Apple da 3.500 dollari, sembra seguire uno schema familiare al settore dei visori AR/VR: l’entusiasmo iniziale lascia il posto a un calo significativo nell’interesse e nell’utilizzo sostenuti.

Dal suo debutto negli Stati Uniti nel febbraio 2024, l’entusiasmo per l’‌Apple Vision Pro‌ si è notevolmente raffreddato, secondo Mark Gurman di Bloomberg . Scrivendo nella sua ultima newsletter Power On , Gurman segnala un netto calo nella domanda di demo e vendite al dettaglio, in base agli Apple Store con cui ha parlato:

La richiesta di demo è in calo. Le persone che prendono appuntamenti spesso non si presentano e le vendite, almeno in alcune località, sono passate da un paio di unità al giorno a solo una manciata in un’intera settimana. Anche Apple ha dovuto intensificare il marketing sulla sua homepage online. C’è un enorme promo per Vision Pro nella parte superiore del sito Web: la presentazione più aggressiva da quando il dispositivo è stato messo in vendita all’inizio di febbraio.

La tendenza che ‌Apple Vision Pro‌ sembra seguire è meno probabile che sia un’anomalia della vendita al dettaglio e più indicativa di un problema più ampio che ha afflitto la tecnologia VR sin dal suo inizio: mantenere il coinvolgimento degli utenti dopo che la novità iniziale svanisce.

Gurman offre la sua esperienza personale con le cuffie Apple come un microcosmo di quella che sospetta sia una tendenza degli utenti più ampia. Il suo utilizzo è diminuito dalle interazioni quotidiane a solo una o due volte a settimana. Un ostacolo significativo a un uso più frequente, afferma, è una configurazione che prevede il collegamento delle batterie, l’avvio e la navigazione in un’interfaccia complessa, che rende i dispositivi tradizionali come laptop e smartphone più attraenti per le attività regolari.

Gurman attribuisce anche la colpa alla mancanza di una “killer app” e di contenuti accattivanti da parte di Vision Pro per aver diminuito ulteriormente l’attrattiva del visore. Nota che sembra più adatto ad attività solitarie – ad esempio, durante un lungo volo o mentre si lavora da casa – piuttosto che per l’uso in situazioni sociali o con i colleghi.

Sembra che Apple abbia ancora un compito considerevole da svolgere nell’evoluzione del Vision Pro in un dispositivo che ridefinisca l’uso quotidiano della tecnologia. Nel frattempo sono stati risolti diversi bug che inizialmente affliggevano visionOS , anche se molte delle app Apple non sono ancora ottimizzate per il sistema operativo del dispositivo.

Nell’ultimo aggiornamento di ‌visionOS‌, Apple ha aggiunto le Persona spaziali , che ti fanno sentire come se fossi nella stessa stanza virtuale di un altro utente Vision Pro. Le Persona spaziali possono essere utilizzate per guardare film e programmi TV insieme, FaceTime e altre videochiamate, utilizzando app come Freeform, giocando e altro ancora. Tuttavia, la funzionalità ha bisogno che altri possessori di Vision Pro la apprezzino e, come osserva Gurman, sono ancora pochi e rari.

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo , Apple dovrebbe produrre meno di 400.000 visori Vision Pro nel 2024 a causa della complessità della produzione . Tuttavia, si dice che Apple stia già lavorando su una nuova versione di ‌Apple Vision Pro‌ per il 2025 che avrà un prezzo più conveniente . Nel frattempo, la prima versione delle cuffie dovrebbe arrivare in altri paesi entro la fine dell’anno.

