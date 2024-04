Come ritrovare il tuo telefono Android se lo hai perso

Trova il tuo telefono Android con Google Trova il mio dispositivo

Hai smarrito il tuo telefono Android in ufficio, a casa o in un bar? Prima di compiere passi estremi, utilizza la rete Trova il mio dispositivo di Google per individuare il dispositivo. Il trucco seguente funziona solo quando il tuo telefono Android è connesso a Internet tramite dati mobili o Wi-Fi e ha effettuato l’accesso al tuo account Google.

1. Vai a Trova il mio dispositivo Google sul Web e accedi con i dettagli del tuo account Google.

2. Conferma il modello del tuo telefono Android nell’angolo in alto a sinistra e ingrandisci la mappa live per trovare la sua posizione.

3. È inoltre possibile riprodurre l’audio per far suonare il dispositivo in modalità silenziosa o vibrazione.

Cosa fare se smarrisci il tuo telefono Android

Se qualcuno ha rubato il tuo dispositivo Android ed è fuori dalla tua portata, segui i seguenti consigli per mantenere i tuoi dati al sicuro.

Ripristina le impostazioni di fabbrica del telefono

Oltre a localizzare il tuo telefono, il servizio Trova il mio dispositivo di Google protegge e ripristina il dispositivo smarrito. Seguire i passaggi seguenti.

1. Visita Google Trova il mio dispositivo sul Web (fai riferimento ai passaggi precedenti).

2. Seleziona Dispositivo protetto dalla barra laterale. Blocca il tuo telefono Android con un PIN, una password o una sequenza e ti disconnette dal tuo account Google. Fare clic su Dispositivo protetto .

3. Se non utilizzi PIN o password sul tuo telefono Android, seleziona Ripristina dispositivo di fabbrica .

Modifica le password essenziali degli account

Trova il mio dispositivo di Google richiede alcune condizioni per funzionare come previsto. Se non riesci a individuare o gestire il tuo telefono Android utilizzando la rete Trova il mio dispositivo, modifica le password importanti del tuo account. Modifica le informazioni di accesso del tuo conto bancario, le password dei social media, i dettagli di accesso per piattaforme di e-commerce, account di posta elettronica come Outlook, app finanziarie come PayPal, Payoneer e altro ancora.

Contatta le autorità locali e denuncia il furto del dispositivo. I ladri potrebbero utilizzare il tuo telefono rubato per attività illegali e metterti in guai legali. La segnalazione del tuo dispositivo rubato può aiutarti a evitare tali problemi. Le autorità possono anche lavorare a stretto contatto con il tuo operatore telefonico per localizzare il telefono.

