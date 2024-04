Chrome può essere popolare, ma può presentare problemi. A volte, un sito Web potrebbe non caricarsi correttamente o la formattazione potrebbe sembrare strana. Ciò potrebbe essere dovuto alle informazioni precedentemente salvate da un sito Web memorizzato nella cache del tuo browser. Questa guida illustra la rimozione di queste informazioni memorizzate nella cache su PC, telefono e tablet.

Cosa succede quando svuoti la cache?

Anche se svuotare la cache risolve alcuni problemi, cosa fa esattamente? Svuotando la cache vengono eliminati i dati da un sito Web associato al tuo browser. I dati memorizzati nella cache includono cookie e parti di immagini che velocizzano la tua esperienza di navigazione. In questo modo esci dai siti web a cui hai effettuato l’accesso, ma mantieni l’accesso a Chrome per la sincronizzazione dell’account. Inoltre, alcuni siti Web potrebbero sembrare più lenti perché non dispongono di queste informazioni salvate.

Come svuotare la cache di Chrome sul tuo PC

Molte persone hanno Chrome come browser predefinito del proprio PC, non importa quanto Microsoft cerchi di fargli utilizzare Edge.

1. Avvia Chrome sul tuo PC.

2. Fare clic sui tre punti nell’angolo in alto a destra.

3. Seleziona Cancella dati di navigazione .

4. Selezionare l’ intervallo di tempo da cui eliminare i dati.

5. Selezionare le informazioni da eliminare.

6. Tocca il pulsante Cancella dati .