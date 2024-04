Come eliminare le notifiche su Facebook

Sebbene a volte siano utili, le notifiche di Facebook possono diventare travolgenti. Questi avvisi ti tengono aggiornato ma possono distrarti da aggiornamenti utili quando ce ne sono troppi. Facebook ti consente di gestire le notifiche ed eliminare aggiornamenti selezionati dalla scheda delle notifiche in modo da poter visualizzare i tuoi aggiornamenti importanti in modo ordinato. Ecco come eliminare le notifiche dall’app mobile sul tuo smartphone e dal browser sul tuo Chromebook o laptop.

Come cancellare le notifiche di Facebook sul browser desktop

Ecco cosa farai per eliminare determinate notifiche tramite il browser Facebook sul tuo laptop, PC o Chromebook:

1. Vai su Facebook e accedi.

2. Fare clic sull’icona della campana nell’angolo in alto a destra della pagina.

3. Individua la notifica che desideri eliminare e passa il mouse sull’icona a tre punti .

4. Seleziona Rimuovi questa notifica dal menu a discesa.

Come cancellare le notifiche di Facebook sull’app

Se utilizzi principalmente l’app Facebook, ecco come cancellare le notifiche:

1. Avvia l’app.

2. Selezionare l’ icona della campana .

3. Individua la notifica che desideri eliminare e tocca i tre punti a destra della notifica.

4. Selezionare Rimuovi questa notifica .

Gestire le notifiche di Facebook

Sebbene eliminare singole notifiche sia semplice, può essere difficile eliminare più notifiche in modo da non perdere traccia di quelle importanti. In questo caso, il modo più semplice per gestire le notifiche è scegliere il tipo di notifiche che desideri ricevere.

Per fare ciò, seleziona il menu hamburger nell’angolo in alto a destra della pagina nell’app o l’immagine del tuo profilo se utilizzi il browser desktop e vai a Impostazioni e privacy . Quindi, seleziona Impostazioni e tocca Notifiche . Sfoglia i tipi di notifiche che puoi ricevere come utente Facebook e regola le impostazioni per interrompere la ricezione di avvisi non necessari.