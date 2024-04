Meta espande il sistema operativo VR ai produttori di hardware di terze parti

La società madre di Facebook, Meta, ha annunciato oggi l’imminente espansione di Meta Horizon OS, un sistema operativo di realtà virtuale e aumentata che sarà disponibile per i produttori di hardware di terze parti che desiderano progettare i propri visori.

Al momento, Meta vende la linea di visori Quest, ma l’azienda vuole fornire in futuro il software per prodotti VR e AR di terze parti, proprio come Microsoft offre Windows per tutti i tipi di PC di terze parti.

Meta Horizon OS è il sistema operativo di realtà mista che Meta ha creato per i propri visori Quest e supporta il tracciamento di occhi, viso, mani e corpo insieme a passthrough, ancoraggi spaziali, comprensione della scena e altre funzionalità. Esiste un “livello sociale” che consentirà alle identità, agli avatar e agli amici degli utenti di spostarsi tra spazi virtuali su diversi dispositivi.

Secondo Meta, diverse aziende stanno lavorando su dispositivi che utilizzeranno Meta Horizon OS. ASUS ROG sta sviluppando cuffie da gioco ad alte prestazioni e Lenovo sta lavorando su dispositivi di realtà mista per produttività, apprendimento e intrattenimento. Meta afferma che sta anche creando una versione in edizione limitata di Meta Quest in collaborazione con Xbox.

Con l’espansione del sistema operativo Meta Horizon ai produttori di hardware di terze parti, Meta sta rendendo più semplice per qualsiasi sviluppatore la distribuzione di software VR sulla piattaforma rimuovendo le barriere tra Horizon Store e App Lab.

Creando un sistema operativo che può essere utilizzato da altri produttori di hardware, Meta si sta inserendo nel crescente ecosistema AR/VR e sta creando opportunità per superare Apple nello sviluppo della realtà mista. Apple ha lanciato le cuffie Vision Pro all’inizio di quest’anno, ma manca il software dato il prezzo elevato e la distribuzione limitata del dispositivo.

Secondo un rapporto di oggi, l’interesse per Vision Pro sta già diminuendo nei punti vendita Apple con meno persone che richiedono demo.

VIA