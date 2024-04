Come trasferire gli E-Sim tra telefoni Android

Le eSIM rappresentano un sostituto digitale della scheda SIM, ma nonostante i vantaggi rispetto alle SIM fisiche , la tecnologia può essere difficile da utilizzare. Mentre trasferire una scheda SIM fisica tra telefoni è semplice installarla, trasferire una eSIM non è semplice. Questa guida mostra come trasferire una eSIM tra dispositivi Android senza contattare il tuo operatore e modi alternativi per spostare una eSIM su un nuovo telefono se il trasferimento diretto non funziona. Questa guida funziona per i telefoni Android compatibili con eSIM , ma non puoi utilizzarla per trasferire un’eSIM da un dispositivo Android a un dispositivo iOS.

Come prepararsi al trasferimento di una eSIM Prima di iniziare, controlla di avere tutto pronto per trasferire la tua eSIM. Rivolgiti al tuo operatore per vedere se supporta il trasferimento eSIM. Alcuni operatori non ti consentiranno di trasferire eSIM. È necessario contattarli per trasferire l’eSIM.

Controlla se il telefono su cui stai effettuando il trasferimento è compatibile con eSIM. Cerca nell’app Impostazioni del tuo telefono un pulsante chiamato Scarica una nuova eSIM o simile.

Controlla se entrambi i telefoni sono connessi a Internet. Come trasferire direttamente la tua eSIM su un nuovo telefono Il trasferimento di una eSIM viene effettuato durante la configurazione di un nuovo telefono. Tieni entrambi i telefoni vicini durante la configurazione. 1. Segui i passaggi di configurazione per il tuo nuovo telefono fino a raggiungere la schermata Connetti a una rete mobile . 2. Tocca Trasferisci SIM da un altro dispositivo. 3. Quando viene visualizzata la finestra di conferma sul vecchio telefono, toccare Avanti per confermare il trasferimento. 4. Scansiona il codice QR sul tuo nuovo telefono con il tuo vecchio telefono. 5. Tocca Connetti e trasferisci sul nuovo telefono per completare il trasferimento dell’eSIM.

La tua eSIM viene trasferita sul tuo nuovo telefono e puoi continuare la configurazione da lì. Tuttavia, potrebbe essere necessario contattare il proprio operatore per completare il trasferimento.

Trasferisci la tua SIM seguendo i passaggi seguenti se hai configurato il tuo nuovo telefono.

Altri modi per trasferire una eSIM

Potrebbe non essere possibile trasferire la tua eSIM durante la configurazione. In questa situazione, rimuovi l’eSIM dal tuo vecchio telefono prima di riattivarla sul tuo nuovo telefono.

Come eliminare una eSIM

Questi passaggi riguardano i telefoni Google Pixel con Android 14. Altri telefoni Android memorizzano i dettagli della SIM con impostazioni diverse. Ad esempio, potrebbe essere necessario toccare Rete mobile nel menu Rete e Internet per trovare i dettagli della SIM.

1. Apri l’ app Impostazioni .

2. Tocca Rete e Internet .

3. Tocca SIM .

4. Tocca l’eSIM che desideri eliminare.

5. Scorri verso il basso e tocca Elimina SIM .

Come attivare una eSIM

Dovresti avere un codice QR da quando hai attivato la tua eSIM. Tuttavia, ogni operatore ha un metodo diverso per attivare le eSIM. La nostra guida sull’attivazione di una eSIM su tutti i principali operatori statunitensi ti aiuterà a iniziare. In caso di dubbi, contatta l’assistenza clienti del tuo operatore per ricevere assistenza.

