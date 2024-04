Come vedere chi ti segue su Facebook

Ottenere un ampio seguito è un risultato, soprattutto come imprenditore. Le persone che seguono il tuo profilo o la tua pagina personale possono vedere immagini, video, contenuti GIF e altri post che pubblichi, tutto nei loro feed di notizie. Quando fai amicizia con una persona su Facebook, questa viene aggiunta come follower; lo stesso non vale quando segui un utente Facebook (non necessariamente diventi suo amico). Ecco perché avere follower (senza essere amici di Facebook) crea una divisione sana (e solitamente professionale) tra i tuoi amici reali e le tue connessioni.

Tuttavia, quando qualcuno annulla l’iscrizione ai tuoi contenuti, Facebook non ti informa. Ma puoi controllare queste informazioni. Per fortuna, i dispositivi mobili e i personal computer forniscono il punto di accesso perfetto per visualizzare in anteprima il conteggio e le impostazioni. Quindi, se vuoi tenere traccia del tuo Facebook più da vicino, abbiamo fornito una guida per mostrarti come controllare i tuoi sostenitori e modificare le impostazioni sulla privacy dei tuoi follower.

Qual è la differenza tra amici e follower di Facebook?

I tuoi amici di Facebook sono persone con cui hai una connessione reciproca. Hanno inviato la richiesta e tu l’hai accettata, indicando il consenso. Successivamente, vi seguite a vicenda automaticamente e potete vedere i post degli altri. Inoltre, ognuno di voi potrebbe smettere di seguirsi a vicenda in qualsiasi momento

I follower sono persone che scelgono di ricevere aggiornamenti sui tuoi post. Possono vedere i tuoi contenuti nel loro feed di notizie, che tu sia amico o meno. Questo aspetto è dove il sistema di rimozione dei follower di Instagram sarebbe stato utile.

Su Instagram, puoi rimuovere gli spammer o le persone che non ti piacciono dal tuo elenco di follower. Facebook non offre tale funzionalità, ma puoi bloccare gli account delle persone e queste lasceranno automaticamente i tuoi elenchi di amici e follower.

Quando qualcuno smette di seguirti, o anche tu fai lo stesso, Facebook non informa nessuno. Devi controllare l’elenco dei tuoi follower per vedere se è aumentato o diminuito. Non è così evidente come l’elenco degli amici e potresti non vederlo.

Controllare il conteggio dei follower per le pagine Facebook è più semplice. Lo vedrai sotto il nome della pagina, insieme alle persone che stai seguendo.

Come visualizzare i follower di Facebook sui dispositivi mobili

L’app Facebook offre un modo conveniente per gestire il tuo account, i tuoi amici e i tuoi follower dal tuo telefono o tablet. Anche la versione del browser ti consente di fare lo stesso, tranne che di vedere i follower. Se utilizzi la versione web, passa alla visualizzazione desktop o accedi da un PC. Segui i passaggi seguenti per iniziare.

Visualizza i follower del profilo Facebook

1. Tocca il menu o l’icona del profilo nell’angolo in alto a destra.

2. Tocca il nome del tuo account per visualizzare il tuo profilo.

3. In Dettagli , tocca Visualizza le tue informazioni su

4. Scorri fino alla fine della pagina per accedere alla sezione Follower .

5. Tocca Vedi tutto per espandere l’elenco.

Visualizza i follower della pagina Facebook​​​​​

1. Tocca il menu o l’icona del profilo nell’angolo in alto a destra.

2. Tocca l’ icona a discesa accanto al nome del tuo account. Seleziona la tua pagina per passare ad essa.

3. In alternativa, tocca il pulsante di ricarica accanto all’icona a discesa per accedere alla tua pagina.

4. Tocca il menu o l’icona del profilo nell’angolo in alto a destra.

5. Seleziona il nome della tua pagina per visualizzarla.

6. Tocca Follower .

Come visualizzare i follower di Facebook sui computer

Accedi a Facebook da un PC se desideri una visione più ampia. Indipendentemente dal modello del tuo dispositivo, puoi visitare il sito web dal tuo browser preferito. Utilizza i seguenti passaggi per vedere i tuoi follower.

Visualizza i follower del profilo Facebook

1. Visita facebook.com e accedi al tuo account.

2. Fai clic sull’icona del tuo profilo nell’angolo in alto a destra. Quindi, seleziona il nome del tuo account.

3. In alternativa, fai clic sul nome del tuo account nella barra laterale di sinistra

4. Dal tuo profilo, fai clic su Amici . Quindi follower

Visualizza i follower della pagina Facebook

1. Su facebook.com , fai clic su Visualizza altro nella barra laterale sinistra per espandere l’elenco. Seleziona Pagine .

2. In alternativa, fai clic sull’icona del tuo profilo nell’angolo in alto a destra. Quindi, fai clic sull’icona della tua pagina per passare ad essa.

3. Seleziona la tua pagina.

4. Fare clic su Follower.

Come gestire l’accesso ai follower di Facebook

Se non vuoi che gli estranei ti seguano o vuoi più follower, puoi controllare il loro accesso in due modi. Consenti a chiunque su Facebook di seguirti o limitalo solo agli amici. Puoi anche decidere chi può visualizzare l’elenco dei tuoi follower, i commenti e il profilo e ricevere notifiche quando pubblichi post. Ecco come farlo.

Gestisci i follower di Facebook e l’accesso ai contenuti sull’app

1. Tocca l’ icona del tuo profilo nell’angolo in alto a destra. 2. Vai su Impostazioni e privacy > Impostazioni .

3. In Pubblico e visibilità , tocca Follower e contenuti pubblici .

4. In Chi può seguirmi , tocca Pubblico per consentire a chiunque su Facebook di seguirti. Tocca Amici per limitare i follower tra connessioni reciproche.

Gestisci i follower di Facebook e l’accesso ai contenuti sui computer

1. Visita facebook.com e accedi al tuo account.

2. Fai clic sull’icona del tuo profilo nell’angolo in alto a destra.

3. Vai su Impostazioni e privacy > Impostazioni > Follower e contenuti pubblici .

4. Sotto Chi può seguirmi , scegli tra Pubblico e Amici.

