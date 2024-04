I migliori emulatori di Chromebook

I Chromebook consentono alle persone di svolgere la maggior parte delle attività che desiderano su un computer. Esistono numerosi Chromebook per soddisfare le esigenze di tutti, dagli studenti ai professionisti. Sebbene siano ottimi per il lavoro, sono ottimi anche per il divertimento, compresi i giochi. Molti servizi di streaming di giochi popolari sono disponibili sui Chromebook. Il Google Play Store ti dà accesso alla maggior parte dei giochi ed emulatori Android. Ecco i migliori emulatori per Chromebook.

Gli emulatori sono legali?

Sebbene gli emulatori siano ampiamente disponibili, ci sono dubbi sulla loro legalità. In realtà si trovano in una zona un po’ grigia. Anche se questo varia a seconda della legge del tuo paese, l’uso degli emulatori non è illegale. Tuttavia, è necessario un file ROM per giocare su un emulatore e la distribuzione o il download di file ROM può essere considerato pirateria. A seconda della persona con cui parli, le ROM possono essere legali quando crei un file da un gioco acquistato, ma molti, inclusa Nintendo, non sono d’accordo. Usa il tuo miglior giudizio e consulta la legge locale prima di utilizzare un emulatore.

1 RetroArch

Gioca ai giochi della maggior parte delle console retrò

Acquisti in-app ❌No Sottoscrizione ❌No Supporto per ChromeOS ✅ Sì Data di pubblicazione 10 novembre 2021

Un ottimo emulatore emula giochi di diverse console su vari dispositivi. RetroArch fa entrambe le cose. È disponibile su Windows, Mac, Chromebook, Android, iOS, Linux, Raspberry Pi, Xbox, Playstation, Switch, Wii, Steam, Gamecube e browser. Puoi utilizzarlo sul tuo Chromebook in tre modi: l’app Android, Linux o il tuo browser.

RetroArch emula i giochi di molte console, dai classici come la PlayStation originale, Sega Dream Cast o GameCube ai dispositivi più recenti come Wii. Puoi giocare con un controller, una tastiera o i controlli touch se il tuo dispositivo è dotato di touchscreen. Può anche aggirare l’area grigia legale degli emulatori supportando i dischi di gioco originali, se li possiedi. Con tutta questa flessibilità, l’app può essere complicata, ma non avrai bisogno di un altro emulatore quando capirai cosa stai facendo.

2 Dolphin Emulator

Per gli appassionati di Wii e GameCube

Acquisti in-app ❌No Sottoscrizione ❌No Supporto per ChromeOS ✅ Sì Data di pubblicazione 26 marzo 2024 Le console più recenti possono essere impegnative per gli emulatori, ma Dolphin Emulator fa un ottimo lavoro. Dolphin Emulator riproduce i giochi Wii e GameCube utilizzando un’interfaccia utente semplice e facile da usare. Come RetroArch, Dolphin supporta controller, tastiere e controlli touch. È disponibile come app Android e Linux, quindi scegli la tua preferenza. Alcuni giochi funzionano meglio di altri, quindi provalo tu stesso. 3 PPSSPP L’emulatore PSP Acquisti in-app ❌No Sottoscrizione ❌No Supporto per ChromeOS ✅ Sì Data di pubblicazione 4 febbraio 2024 Se hai amato la PSP, PPSSPP è l’emulatore che fa per te. PPSSPP emula i giochi PSP ed è disponibile su Windows, Mac, Android, iOS, Linux e VR. Include diverse interessanti funzionalità dell’emulatore come gli stati di salvataggio/caricamento e avanzamento rapido e dispone di codice open source. Anche se emula solo giochi PSP, PPSSPP è stabile, offre un’ottima esperienza di emulazione e ti consente di utilizzare un controller. È disponibile una versione premium per $ 4,99 che supporta direttamente gli sviluppatori.

4 John NESS

Giochi NES e SNES

Acquisti in-app ❌No Sottoscrizione ❌No Supporto per ChromeOS ✅ Sì Data di pubblicazione 20 febbraio 2024

Per i fan del Nintendo Entertainment System, John NESS sarà il tuo emulatore preferito. John NESS è un emulatore gratuito che ti consente di giocare ai giochi NES e SNES. Include funzionalità utili come stati di salvataggio rivedibili, pulsanti turbo, avanzamento rapido e rallentamento e altro ancora. Questa app gratuita include annunci pubblicitari, ma puoi pagare per rimuoverli.

5 Eclipse

L’emulatore basato sul web

Se hai un Chromebook gestito da una scuola o da un’azienda, potresti non riuscire a scaricare le app presenti in questo elenco. È qui che entra in gioco Eclipse. È interamente basato su browser, quindi puoi usarlo senza scaricare nulla. Eclipse supporta anche NES, SNES, GameBoy, GameBoy Color, GBA, Sega Master System e Game Gear, che è una delle varietà più ampie in questo elenco. Per accedervi, vai al loro sito web , tocca Gioca ora e sei sulla buona strada per giocare.

6 M64Plus FZ

Emula l’inafferrabile Nintendo 64

Acquisti in-app ❌No Sottoscrizione ❌No Supporto per ChromeOS ✅ Sì Data di pubblicazione 1 aprile 2024

Un sistema che manca in molte di queste app è il Nintendo 64, ma M64Plus FZ colma questa lacuna. Questo emulatore include molte fantastiche funzionalità che abbiamo visto su altri emulatori insieme al supporto per il multiplayer locale, che è unico. L’app funziona bene ma presenta alcuni problemi. I giochi N64 sono difficili da emulare, quindi non tutti i plugin video funzionano e alcuni giochi sono troppo complessi da eseguire. Anche con questi aspetti negativi, vale la pena provarlo. L’app è gratuita, ma un’app a pagamento per $ 3,99 aggiunge il supporto per il server Netplay per giocare a giochi multiplayer.

