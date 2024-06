iOS 18 ti consente di bloccare e nascondere le tue app per una maggiore privacy

Apple sta migliorando la privacy in iOS 18 , introducendo una funzionalità che consente di bloccare o nascondere le app, rendendole inaccessibili senza una scansione Face ID .

Se qualcuno sta utilizzando il tuo telefono e hai bloccato un’app, quando proverà ad aprirla, vedrà un popup che dice che non è possibile accedervi senza l’autenticazione secondaria. È possibile bloccare un’app premendo a lungo su di essa e selezionando l’opzione ‌Face ID‌ (o Touch ID su iPhone SE ).

Non tutte le app possono essere bloccate, poiché Apple non fornisce un’opzione per app innocue come Mappe, Orologio, Calcolatrice e Borsa, ma quasi tutte le altre app possono essere bloccate, comprese le app di terze parti. Quando blocchi un’app, hai anche la possibilità di nasconderla, spostandola in una cartella di app nascosta e bloccata che richiede l’autenticazione per l’apertura.

Le app bloccate o nascoste non solo non possono essere aperte, ma sono anche nascoste dalla ricerca, dalle notifiche e da altri punti del sistema operativo. L’abilitazione del blocco su un’app mostra anche le app che hanno accesso ad essa, ad esempio le app in grado di scrivere immagini nell’app Foto . Nascondere un’app significa che non riceverai notifiche o chiamate in arrivo da essa e sarà disponibile solo da una cartella “Nascosta” nella Libreria app.

Se desideri disattivare la funzione di blocco, puoi premere a lungo sull’icona di un’app e scegliere l’opzione “Non richiedere ‌Face ID‌”. L’attivazione e disattivazione del blocco richiede una scansione ‌Face ID‌, quindi non può essere disattivata a tua insaputa. Anche bloccare e nascondere le app è una funzionalità che funziona sull’iPad .

VIA