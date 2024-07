Apple ha inviato oggi agli sviluppatori la quarta beta dei prossimi aggiornamenti iOS 18 e iPadOS 18 a scopo di test, con il software in arrivo una settimana dopo il rilascio della terza beta .

Gli sviluppatori registrati possono aderire alle beta aprendo l’app Impostazioni, andando alla sezione Aggiornamento software, toccando l’opzione “Aggiornamenti Beta” e attivando l’impostazione ‌‌iOS 18‌/‌iPadOS 18‌‌ Developer Beta. Tieni presente che per scaricare e installare la beta è necessario un ID Apple associato a un account sviluppatore.

‌iOS 18‌ introduce Apple Intelligence, un insieme di funzionalità AI integrate nel sistema operativo. Apple Intelligence non arriverà se non più avanti nel processo di beta testing, ma include funzionalità per perfezionare e modificare la scrittura, generare immagini ed emoji e, soprattutto, migliorare Siri e la ricerca. ‌Siri‌ sta acquisendo una migliore comprensione del linguaggio naturale, una migliore consapevolezza contestuale e l’assistente personale si integrerà con ChatGPT per rispondere a domande più complesse.

Le funzionalità di Apple Intelligence sono limitate ai modelli iPhone 15 Pro e iPad con chip serie M, ma sono in arrivo numerose altre funzionalità. Apple consente agli utenti di riorganizzare le app della schermata Home per avere spazi aperti, inoltre esiste una modalità oscura per le icone delle app e le opzioni di colorazione.

Il Centro di controllo è personalizzabile e gli sviluppatori di terze parti possono aggiungere controlli per le loro app, con la torcia nella schermata di blocco e le icone della fotocamera che possono essere sostituite o rimosse. Messaggi sta ottenendo il supporto dei Rich Communication Services per migliorare le conversazioni con gli utenti Android, l’opzione per pianificare i messaggi da inviare in seguito, nuovi effetti di testo, messaggi via satellite quando non è disponibile la rete cellulare e l’opzione per utilizzare qualsiasi emoji per le risposte Tapback.

C’è un’app Password dedicata per accessi, passkey, password Wi-Fi e codici di verifica, e ora c’è un’opzione per bloccare e nascondere le app, il che significa che non possono essere aperte senza l’ autenticazione Face ID o Touch ID secondaria anche quando il telefono è sbloccato.

Safari ha una funzione di evidenziazione che riassume gli articoli e mostra le informazioni chiave sui siti Web, l’ interfaccia dell’app Foto è stata revisionata e c’è una nuova funzione Tocca per contanti per trasferire denaro in modo privato e sicuro utilizzando Apple Cash. Altre funzionalità includono la risoluzione di equazioni e la trascrizione di memo vocali in Note, una modalità di gioco per migliorare le prestazioni del gioco e un’opzione per rispondere a ‌Siri‌ sugli AirPods con gesti della testa.

‌iOS 18‌ al momento è disponibile solo per gli sviluppatori registrati, ma Apple prevede di realizzare una beta pubblica entro la fine del mese. ‌iOS 18‌ e ‌iPadOS 18‌ verranno lanciati pubblicamente questo autunno.

