Ricambi auto? Audi ha studiato la soluzione giusta per te

I ricambi originali Audi che trovi nelle officine autorizzate hanno certamente un pregio, che è quello di riuscire a offrirti la qualità, la sicurezza e le prestazioni che ti hanno portato, presumibilmente, a scegliere proprio questo brand per la tua ultima auto. La storia della Casa automobilistica tedesca è più che centenaria, affonda infatti le sue radici nel lontano 1909, e non ha mai fatto sconti sulla qualità, desiderosa di imporsi in un mercato dell’auto che si è fatto col tempo sempre più competitivo. Piazza che, ad oggi, contempla una molteplicità di agguerriti player provenienti da ogni parte del mondo.

La storia, però, non si compra e non si vende. Così come non è possibile improvvisare in breve tempo una rete di distribuzione e di officine valide e capillarmente dislocate sul territorio. Audi, in questo senso, gioca una partita totalmente differente. Non rappresenta una scommessa ma una certezza in termini di qualità e di assistenza post-vendita.

Su questi principi gravita anche il mondo dei ricambi originali Audi. Creati da chi ha realizzato l’auto, installati da chi ha le competenze necessarie per farlo alla perfezione.

Tutti i ricambi vengono rilasciati con una garanzia di 24 mesi e restano disponibili fino a 15 anni dalla fine della produzione di ciascun modello, offrendo così tranquillità e continuità nel tempo. Non sarà più un problema, quindi, reperire parti fondamentali come ammortizzatori, parabrezza, freni, filtri abitacolo, batterie di avviamento, AdBlue e tergicristalli e molto altro.

Il brand, è doveroso specificarlo, mette a disposizione dei propri clienti anche ricambi di rotazione, minuziosamente revisionati dalla Casa madre. Si tratta di componenti che regalano le stesse prestazioni dei pezzi nuovi ma che vengono proposti sul mercato a economie decisamente più vantaggiose per i consumatori. Un doveroso premio, insomma, a tutti gli affezionati clienti che scelgono solo il meglio per la propria auto.

Officine e ricambi

Non tutti i meccanici in circolazione sono in grado di installare un ricambio, originale o meno che sia, con la competenza che viene richiesta per questo tipo di interventi. Questo sostanzialmente avviene per due motivi:

Il mondo dell’auto si è evoluto in modo significativo ed è diventato meccanicamente ed elettronicamente più complesso. Le auto sono ora un concentrato di tecnologie di ultima generazione, e proprio da queste ultime dipende il loro corretto funzionamento.

ed è diventato meccanicamente ed elettronicamente più complesso. Le auto sono ora un concentrato di tecnologie di ultima generazione, e proprio da queste ultime dipende il loro corretto funzionamento. Il know-how è in costante evoluzione: motivo per cui i grandi brand come Audi prevedono costanti aggiornamenti del proprio personale qualificato.

Con questi elementi sul tavolo, dovrebbe diventare immediatamente evidente perché conviene sempre rivolgersi a chi fa parte del circuito, della rete Audi.

Spendere meno per spendere il doppio

Vorremmo lasciare da parte le considerazioni economiche, ma rivestono un aspetto fondamentale parlando di ricambi auto. La strategia di chi produce e commercializza quelli non originali è la medesima: offrire prodotti all’apparenza più vantaggiosi sotto il profilo economico, ma incapaci di garantire la medesima qualità di quelli ufficiali.

È un rischio che qualcuno accetta di correre, pur riconoscendolo, e dal quale altri invece si tengono, correttamente, a debita distanza.

Una visita in officina può aiutarti

Una visita in officina potrà certamente schiarirti le idee. Avrai infatti modo di conoscere la professionalità dell’assistenza Audi, per poi decidere in completa autonomia.

Quello che possiamo consigliarti è solo una cosa: quando in gioco c’è la sicurezza personale è sempre meglio non badare al risparmio. Affidarsi a professionisti seri rimane, sempre e comunque, la scelta più indicata.