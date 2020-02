Recensione Bitdefender Internet Security 2020

La navigazione sul web è spesso e volentieri foriera di diversi rischi per gli utenti, che tante volte sono

inconsapevoli del fatto che hacker e altri malintenzionati possano impadronirsi dei propri dati sensibili. Per

questa ragione, va usato un programma antivirus efficace ed efficiente: sotto questo aspetto, uno dei

migliori presenti sul mercato è Bitdefender Internet Security 2020.

La prima cosa da è il download della versione prescelta, recandosi sul sito ufficiale di Bitdefender e poi

provvedere all’installazione del prodotto. Prima dell’installazione vera e propria, il programma manderà in

esecuzione una scansione delle aree nevralgiche del sistema: qualche minuto di atteso ed ecco che il

prodotto sarà installato. Una volta terminata questa fase si dovrà provvedere alla registrazione di un

proprio account Bitdefender Central, utilizzando un valido indirizzo email.

Gestire l’interfaccia

L’interfaccia di Bitdefender Internet Security 2020: l’essenzialità è la caratteristica più importante.

Nell’interfaccia si possono trovare tutte le funzionalità maggiormente usate nella quotidianità, nonostante

l’impressione è che sia decisamente minimal. Il vantaggio nello sfruttare tale programma è senz’altro il

motore di scansione, ma in modo particolare la capacità di andare a stanare dei virus davvero notevole.

Non ha integrati altri moduli di protezione e non ci sono delle opzioni di upgrade per chi scarica la versione

gratuita.

Le opzioni

Dando un’occhiata a quelle che sono le principali funzionalità messe a disposizione da Bitdefender

Antivirus, troviamo sicuramente la facoltà di poter mettere in quarantena tutti quei file che sono stati

isolati da parte dell’antivirus stesso. Nell’opzione Event viene riportato semplicemente il log degli eventi,

mentre c’è un’apposita funzionalità, denominata Exclusions, che permette di individuare e selezionare tutti

quei file, ma anche quei percorsi all’interno del computer che l’antivirus non dovrà toccare.

L’essenzialità a discapito della confusione, quindi.

Interessante notare anche l’integrazione all’interno del menu contestuale del sistema operativo. Di

conseguenza, si può mandare in esecuzione in modo diretto l’azione di scansione di file e cartelle. In che

modo? Semplice, è sufficiente fare un click con il tasto destro del mouse sul file che deve essere analizzato

e poi scegliere la voce “Scan files with Bitdefender Antivirus”. Si tratta di un’opzione davvero molto

pratica, soprattutto se avete intenzione di effettuare un’analisi rapidi su file che erano già stati installati

all’interno del pc. Interessante notare come questo antivirus riesca a lavorare in background in maniera

discreta e silenziosa e non richiede un elevato quantitativo di risorse. Un altro vantaggio è sicuramente

quello di non portare all’apertura di popup.