Ecco gli smartphone Huawei e Honor che riceveranno Android 11 (con EMUI 11)

Mentre l’attesa comincia a salire per i prossimi top di gamma Huawei e Honor (a tal proposito vi abbiamo parlato qualche ora fa della possibile data di lancio di Honor 30), le due aziende cominciano a pianificare quelle che saranno le tempistiche d’arrivo di EMUI 11e Magic UI 4, interfacce personalizzate praticamente identiche e che si baseranno ovviamente su Android 11.

Stando a quanto anticipato da HuaweiCentral, l’arrivo è previsto ad agosto, in occasione della Huawei Developer Conference 2020 (date dell’evento ancora non comunicate). La fonte in questione va anche oltre e ha fornito una prima lista di dispositivi che dovrebbero ricevere il major update. Si tratta ovviamente di una previsione considerati anche gli aggiornamenti ricevuti in passato, ma è comunque utile per cominciare a farsi un’idea.

Per quanto riguarda Huawei si parte con la linea Mate: Mate 30 Pro, Mate 30, Mate 30 RS Porsche Design, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 X 5G, Mate 20 Porsche Edition e Mate X. Non mancheranno neppure i vari Huawei P40, P40 Pro, P30, P30 Pro, Nova 6, Nova 6 5G, Nova 5T, Nova 5 Pro, Nova 5Z, Nova 5i, Nova 5i Pro e i tablet Huawei MatePad e MediaPad M6.

Honor porterà la Magic UI 4 su V30, V30 Pro, V20, 20, 20 Pro, 20 S, 20 Youth Edition, 9X e 9X Pro.

