Samsung Galaxy Z Flip mostrato durante la cerimonia degli Oscar!

Manca ormai soltanto un giorno all’evento Unpacked in cui Samsung non presenterà soltanto il Galaxy S20, con relative versioni, ma anche il nuovo pieghevole: ci riferiamo ovviamente al Samsung Galaxy Z Flip, oggetto di cascate di rumors e leak nelle ultime settimane e probabile protagonista di buone vendite come vi abbiamo anticipato stamattina in questo articolo.

Lo smartphone con display pieghevole è stato già protagonista anche di alcuni hands-on che, alla fine, si sono rivelati veritieri. Ieri sera, infatti, il colosso coreano ha deciso di mostrare in anteprima l’aspetto del device durante uno spot pubblicitario andato in onda durante la cerimonia degli Oscar.

Tutto confermato, quindi, comprese alcune particolarità software e hardware di cui si era già discusso. Il mini-display esterno (un Super AMOLED da 1.06″), ad esempio, sarà chiamato a mostrare notifiche e chiamate in arrivo, mentre la fotocamera frontale sarà integrata in un foro sullo schermo.

Samsung Galaxy Z Flip si chiuderà in verticale e, grazie alle diverse angolazioni disponibili per l’utilizzo, utilizzerà un’interfaccia personalizzata. Si avranno a disposizione i controlli nella parte inferiore e le immagini in quella superiore, così come si avrà la possibilità di dividere il display anche nel caso delle videochiamate. Insomma, le novità non mancheranno, stay tuned!