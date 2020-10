PDF su Mac: ecco PDFelement

Il PDF è un tipo di file utilizzato per i documenti tra i più diffusi nel mondo. Il motivo di questo successo risiede principalmente nel fatto che il PDF si presenta molto bene sotto il profilo estetico, offrendo tra l’altro la possibilità di inserire immagini e collegamenti ipertestuali oltre al semplice testo. Per poter aprire i PDF serve un software apposito, esattamente come per crearli e modificarli. Alcuni applicativi però, permettono sia la lettura che la scrittura, e tra questi troviamo PDFelement, disponibile anche per Mac.

Come Aprire i PDF su Mac

Aprire un file PDF Mac richiede un software apposito. Questo tipo di file ha una certa anzianità (25 anni), ma nel corso del tempo è stato in grado di affermarsi in tutto il mondo per una serie di qualità oggettive. Sul web possiamo trovare numerosi programmi in grado di aprire i PDF, e uno dei più diffusi è sicuramente Adobe Reader, distribuito da Adobe Inc., ovvero la stessa azienda che ha ideato il file.

Sempre la medesima società mette a disposizione anche una prova gratuita di Adobe Acrobat Pro Dc, che in questo caso permette anche la modifica dei PDF, nonché la conversione da altre tipologie di file (ad esempio quelli di Microsoft Word). Ma, come detto questo programma non è certamente l’unico, nonostante la sua indubbia validità. Tra i software per creare PDF meritevoli di menzione, troviamo sicuramente PDFelement, una suite particolarmente completa.

PDF Mac con PDFelement

Ora vedremo come aprire i PDF su Mac con PDFelement. Il software ti permette di creare, modificare e annotare in maniera molto celere i PDF. Da segnalare è la sua estrema compatibilità con altre tipologie di file, dal momento che ti consente di importare ed esportare in differenti formati, ad esempio Microsoft Word. Ad ogni modo per l’apertura del PDF dovrai chiaramente prima provvedere al download e all’installazione della versione gratuita del programma.

Una volta avviata l’applicazione, dovrai cliccare sul pulsante “Apri File” situato in basso a destra, e successivamente selezionare il documento che intendi importare. In alternativa puoi anche trascinare il suddetto file direttamente all’interno dell’interfaccia di PDFelement. Una volta che avrai terminato l’importazione, potrai liberamente modificare il lavoro, sia sotto l’aspetto grafico che quello testuale.

Questa funzionalità può tornarti molto utile ad esempio in situazioni dove ti occorre effettuare delle correzioni o delle aggiunte di materiale. Per editare il tutto, ti basterà dunque cliccare su “Modifica”, e successivamente recarti sul punto corretto del file che intendi variare. In questo momento la porzione di testo verrà evidenziata di blu, e cliccando due volte con il mouse sul contenuto, potrai intervenire come meglio credi.

Tra le modifiche possibili troverai quella dello stile, del font e della sua dimensione, e chiaramente anche quella del colore. Se invece vuoi aggiungere ulteriore testo, dovrai semplicemente selezionare la voce “Aggiungi Testo”, mentre per le immagini “Aggiungi Immagine”. Una volta che sarai soddisfatto delle correzioni apportate, potrai provvedere sia all’esportazione che alla condivisione del file, attraverso la funzione “Allega a Email”.

Un’ultima opzione molto importante riguarda i collegamenti ipertestuali presenti nei documenti. Parliamo di porzioni di testo che una volta cliccati rimandano a determinati siti web. In alcune situazioni questi collegamenti tornano particolarmente utili, mentre in altre possono risultare fastidiosi alla vista, anche perché evidenziati da un colore differente. Con PDFelement avrai la possibilità di nasconderli secondo quelle che sono le tue esigenze.

L’alternativa perfetta Adobe Acrobat Pro Dc, prova gratuita

Come anticipato, Adobe Inc è praticamente un’istituzione per quanto concerne alcuni software. Basti pensare ad esempio al noto Photoshop. Questo significa che non è certamente in discussione la validità dei suoi programmi, quanto piuttosto il costo che alcuni di essi hanno. Per quanto riguarda la modifica dei PDF su Mac, esiste una versione di prova gratuita di Adobe Acrobat Pro, che però ha una scadenza. Al contrario con PDFelement avrai la possibilità di ottenere una suite completa di tutte le funzionalità necessarie, senza avere la preoccupazione del termine temporale della demo gratuita.