Che cosa sono le mappe mentali, e quale strumento utilizzare per rappresentarle graficamente

Una mappa mentale è un valida tecnica che consente di ottenere risultati migliori dalle capacità creative del singolo o di un gruppo di persone. In realtà il mindmapping prende in considerazione anche altri ambiti, come le risorse mentali inconsce, la sovrapposizione di differenti chiavi interpretative, e tutti quei processi spontanei con i quali si associano e si ristrutturano le idee. Vediamone insieme il funzionamento, e quale strumento è possibile utilizzare per l’elaborazione grafica delle mappe mentali.

Che cos’è una mappa mentale?

Abbiamo detto che le mappe mentali permettono una rappresentazione grafica del pensiero di una persona. Questo strumento consente di stimolare la memoria e l’appredimento. In parole semplici, le mappe mentali offrono un valido aiuto alla mente per “digerire” dei concetti che risultano complessi, in maniera personalizzata, creativa e per certi aspetti anche divertente.

Le mappe mentali sono composte da alcuni elementi fondamentali, tra cui:

Parole chiave.

Immagini.

Rami curvi.

Collegamenti.

Colori.

Lo scopo delle mappe mentali è quello di assimilare ed elaborare informazioni in un modo sicuramente più efficace e innovativo di altri metodi. Rispetto ad altre tecniche più tradizionali infatti, le mappe mentali non permettono solamente di “prendere nota”, ma anche di seguire il funzionamento del cervello. In pratica ne consentono un lavoro in simbiosi della parte sinistra (analitica), con quella destra (creativa).

Le mappe mentali però non sono utilizzate solamente a scopo personale, magari per apprendere più velocemente materie di studio, ma anche in ambito aziendale. Molti manager infatti, sono soliti utilizzarle per fare brainstorming con i collaboratori al fine di individuare nuove idee, o eventualmente per trovare delle soluzioni a problemi di una certa complessità.

Quale strumento utilizzare per creare una mappa mentale?

Sul web possiamo trovare numerosi strumenti per creare mappe mentali, ma uno in particolare merita di essere citato. Parliamo di Mind Master, un applicativo facile e versatile da utilizzare, che può essere impiegato anche in ambito professionale. È infatti in questo questo secondo frangente che si rivela particolarmente efficace, grazie alla sua compatibilità multi-piattaforma.

Questa particolare caratteristica consente un lavoro in team maggiormente ottimizzato. Ciò significa che ogni collaboratore potrà accedere al progetto, quindi alla mappa mentale, ovunque si trovi e soprattutto con qualsiasi terminale fisso o mobile abbia a disposizione in quel momento: pc, smartphone, o tablet. Ma non finisce qui, perché Mind Master è compatibile con una pluralità di sistemi operativi: Windows, Mac OS, Android, ed altri ancora.

Infine, ma non certamente da ultimo, tra le caratteristiche principali dell’applicativo dobbiamo riportare anche la sua massima compatibilità con altri software. È possibile infatti esportare i progetti in immagini Jpeg, in PDF, in file di Power Point, di Excel, ed altri ancora. Tra l’altro la funzionalità di condivisione integrata per Google Drive e Dropbox consente di rendere disponibili le mappe in cloud con chiunque abbia le credenziali per accedervi.

Come creare una mappa mentale

Ora vedremo come creare una mappa mentale con Mind Master. Una volta scaricato e installato l’applicativo, il primo passo fondamentale da muovere consiste nello scegliere la struttura della mappa mentale. Oltre a quella tradizionale, possiamo trovare mappe radiali, diagrammi a lisca di pesce, sequenze temporali, mappe a settori, diagrammi ad albero, mappe a bolle, e mappe circolari.

In secondo luogo si dovrà scegliere il tema tra quelli disponibili (al momento 33), optando per quello che maggiormente sarà in grado di valorizzare la propria mappa mentale. Una volta iniziato il progetto sarà possibile arricchire ulteriormente la mappa, ad esempio utilizzando una delle 700 clipart incluse. A questo punto si potrà provvedere a personalizzarla ulteriormente in ogni dettaglio.