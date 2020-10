Xiaomi Mi 10T Pro offerte: che occasione su Amazon!

Uscito da pochissimi giorni, è già tempo di Xiaomi Mi 10T Pro offerte: il nuovo top di gamma del brand cinese è disponibile su Amazon già con un bel risparmio. Ma in questo momento le unità disponibili in promo sono solo 6! Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Lo smartphone in questione ha caratteristiche tecniche avanzatissime: dispone di un display da 6,67″ Full HD+ con refresh rate di 144Hz, e a livello di prestazioni può contare su un processore Snapdragon 865 con supporto 5G, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico monta un sensore da 108 Megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, mentre la batteria arriva a 5000 mAh, ricaricabile attraverso la porta USB-C fino a 33W, grazie al caricatore incluso nella confezione. L’autonomia dunque è molto ampia.

Arriviamo dunque al prezzo: in questo momento, ma solo per poco tempo, Xiaomi Mi 10T Pro è proposto alla cifra di 558 euro anzichè 599,90 euro. Un risparmio di ben 40 euro, a pochi giorni dal lancio ufficiale del device.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Xiaomi Mi 10T Pro al prezzo scontato di 558 euro.