Xiaomi Mi Band 6 a soli 37€ su Amazon

Xiaomi Mi Band 6 è in maxi offerta su Amazon a soli 37€! La nuova versione dello smartband di casa Xiaomi scende oggi ad un prezzo storico, venduto e spedito da Amazon, con uno sconto extra di 2€ al carrello e spedizione immediata!

Per chi non conosce questo prodotto, possiamo dire senza paura di smentita che si tratta della miglior smartband nella sua fascia di prezzo.

Questa nuova versione di sesta generazione ha un display AMOLED a dimensione di 1,56″, che è il 49% più grande rispetto alla generazione precedente.

Integra un sensore per il tracciamento del battito cardiaco sul retro, con misurazione del livello di SpO2 e rilevazione del sonno durante la notte. Attenzione all’autonomia, che arriva a ben 14 giorni di utilizzo continuato.

Per acquistare Xiaomi Mi Band 6 in sconto su Amazon basta cliccare sul box qui in basso. Attenzione perché lo sconto extra al check-out è visibile solo in fase d’acquisto nel carrello di Amazon.