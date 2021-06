Galaxy M21 si aggiorna e arrivano le patch di giugno

Samsung ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento per il suo Galaxy M21, uno dei suoi medio-gamma più recenti. L’update si riferisce al

Samsung ha appena rilasciato un aggiornamento per il Galaxy M21, uno dei migliori smartphone di fascia media di quest’anno. L’aggiornamento si riferisce al programma di supporto del produttore coreano.

L’ update si riferisce alla build M215FXXU2BUF1, includendo patch di sicurezza di Giugno 2021. Questo dovrebbe risolvere molte criticità di Android e 19 problematiche riguardanti l’interfaccia Samsung.

L’aggiornamento è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA per i possessori di Galaxy M21 residenti in India. Ci aspettiamo che il rollout verrà allargato all’Europa nei prossimi giorni.