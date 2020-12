La tecnologia, l’X-Factor del successo registrato dai casinò online

Negli ultimi anni, a cominciare dal 1990, la tecnologia ha preso il sopravvento. Partita in sordina, questa in tutti i suoi rami ha presto preso il largo, diventando la base d’appoggio della vita quotidiana. Insomma, solo trent’anni fa era impensabile immaginare un mondo così progredito e sempre innovativo.

Sono i miracoli della Rivoluzione Digitale, cominciata con Internet e con la nuova società iperconnessa che ha portato, in modo particolare negli ultimi vent’anni, l’uomo a risultati ben maggiori anche dello sbarco sulla Luna di fine anni ’60.

Ecco, il grande evento che ha cambiato la storia dell’umanità. Internet e tecnologia, destinati a camminare di pari passo e sempre su binari paralleli per rivoluzionare il mondo. Ieri ed oggi ma anche e soprattutto domani: la grande caratteristica del mondo tech è quella di guardare sempre al futuro come orizzonte.

Se c’è un campo in cui la tecnologia si mostra in tutto il suo potenziale, questo è quello dei casinò online. Che sono stati il punto d’arrivo della prima rivoluzione, quella confluita nella gamification, e sono stati poi il punto di partenza per altre offerte introdotte dalle piattaforme di gioco, oggi presenti nei casinò online italiani. Quali sono?

Non ci vuole molto per accorgersene, basta accedere ad uno dei tanti casinò online legali presenti sul territorio italiano ed il gioco è fatto.

Il tutto parte da un universo altamente digitale, anche nei pagamenti, caratterizzato da applicazioni per desktop e mobile che rendono tutto semplice e funzionale, a portata di click. Si passa poi attraverso una riproduzione fedele di sigle e colonne sonore, fino ad innovazioni più evidenti.

Queste riguardano il sistema di trasmissione video, il live streaming disponibile in HD e in 4K. Ma anche la possibilità di trovarsi catapultati, dal divano di casa, in un vero casinò fisico: è questo il miracolo che assicura la funzione “live casinò”, a cui vanno aggiunte, in tempi recenti, la realtà virtuale e soprattutto l’Intelligenza Artificiale.

Sarà anche per questo che, nel periodo della seconda ondata Covid-19, a fronte di un calo del gioco fisico pari al 25%, si è registrato per il gioco online un sensibile aumento che porterà il settore sul gradino più alto del podio a fine 2020. I dati, in questo caso, sono quantomai eloquenti e chiari.

Durante e dopo la pandemia il gioco digitale ha compiuto un grosso salto in avanti, soprattutto dal fronte mobile. Hanno preso il volo casinò online e soprattutto slot machine. I ricavi, in questo caso, sono cresciuti del +29% e secondo le prime proiezioni, cresceranno ancora da qui al 2025 per un totale del 9,20%.