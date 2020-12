Smartwatch in offerta su Amazon, gli sconti continuano!

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo alcuni smartwatch proposti a prezzi veramente interessanti.

Gli orologi in promozione in questo momento appartengono tutti alla fascia media, sia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche che le funzionalità inglobate al loro interno. Tuttavia, sanno regalare qualche sorpresa.

Oggi, in particolare, ci sono alcuni smartwatch in offerta Amazon che meritano davvero un pensierino, se sei alla ricerca di dispositivi indicati per monitorare le tue attività di fitness.

Il più economico è quello di Fitfort: è un activity tracker che integra 14 modalità di sport, monitora battito cardiaco e sonno e possiede la certificazione IP68. In questo momento è proposto al prezzo di 15,99 euro anzichè 27,99 euro.

Il secondo modello che ti proponiamo è lo smartwatch di Umidigi Uwatch 3, fitness tracker che supporta 9 modalità di sport, integra l’impermeabilità 5ATM e dispone della tecnologia Bluetooth. Ora costa 28,79 euro anzichè 39,99 euro.

Molto interessante anche lo smartwatch di Yonmig, altra azienda specializzata nella produzione di questi dispositivi. Possiede ben 18 modalità sportive, monitora il sangue nell’ossigeno e il sonno e ha l’impermeabilità 5ATM. In questo momento costa 29,99 euro anzichè 39,99 euro.

Infine, l’ultimo modello che ti proponiamo è il modello di Pththecus, smartwatch impermeabile con GPS appositamente realizzato per il “monitoraggio” dei tuoi bambini. Infatti, con questo dispositivo puoi controllare la posizione dei tuoi figli ovunque. Il prezzo è di 36,79 euro anzichè 59,99 euro.