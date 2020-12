Huawei Watch GT 2e in offerta su Amazon sotto i 100 euro

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo Huawei Watch GT 2e proposto ad un prezzo veramente interessante.

Si tratta di un orologio sportwatch davvero ben fatto: i suoi principali punti di forza sono la comodità, l’ottimo display e l’ampia autonomia di cui dispone.

Ma andiamo con ordine: innanzitutto dispone di un display da 1,39″ AMOLED HD touchscreen. Tra le sue funzioni, da menzionare l’autorilevamento di 6 modalità di allenamento (corsa/camminata indoor/outdoor, ellittica e vogatore) e 85 modalità di allenamento personalizzate.

Ottime le tecnologie GPS e GLONASS presenti e la batteria che garantisce un’autonomia di due settimane. C’è il monitoraggio del battito cardiaco e dello stress in tempo reale 24/7.

Veniamo al prezzo: in questo momento Huawei Watch GT 2e può essere acquistato su Amazon alla cifra di 99,90 euro anzichè 169,90 euro. Un risparmio davvero notevole per uno degli sportwatch più interessanti presenti attualmente in commercio.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Huawei Watch GT 2e al prezzo scontato di 99,90 euro.