Oukitel C21 in offerta su Amazon: smartphone low cost con ottima batteria

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo in particolare la presenza di Oukitel C21 proposto ad un prezzo davvero interessante.

Si tratta di uno smartphone low cost che sorprende per le sue prestazioni e la grande autonomia: merito del processore MediaTek Helio P60 octa-core abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibili tramite microSD), e della batteria da 4000 mAh.

Oukitel C21 ha anche altre caratteristiche interessanti, come ad esempio il display FHD da 6,4″ e il comparto fotografico composto da quattro fotocamere posteriori e selfie AI da 20MP. 16 MP principale + 8 MP 120 ° grandangolare + 5 MP macro + 2 MP profondità.

Veniamo al prezzo: in questo momento Oukitel C21 è proposto da Amazon alla cifra di 125 euro anzichè 147 euro. Un bel risparmio.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Oukitel C21 al prezzo scontato di 125 euro.