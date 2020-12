Huawei Watch Fit in offerta su Amazon: ecco il prezzo

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo la presenza di Huawei Watch Fit ad un prezzo veramente interessante. Si tratta di uno smartwatch dotato di un ottimo display AMOLED rettangolare da 1,64″, molto luminoso.

Dispone di addirittura 96 modalità di allenamento: 11 modalità di allenamento (tra cui corsa, nuoto e ciclismo) con dati in tempo reale e 85 modalità personalizzate. Tra le altre, ha il GPS integrato, 5ATM e il sensore di monitoraggio della frequenza cardiaca con AI.

Quest’ultimo è attivo durante l’intero arco della giornata, anche mentre si dorme. Rileva tempestivamente se la frequenza supera i valori normali.

Rileva anche la saturazione dell’ossigeno e ha una durata della batteria che si attesa tra i 10 giorni di autonomia. Grazie alla tecnologia rapida, può funzionare per un’intera giornata con una singola ricarica di cinque minuti.

Veniamo al prezzo: in questo momento Huawei Watch Fit è proposto alla cifra di 89,99 euro anzichè 129,99 euro. Un bel risparmio!

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Huawei Watch Fit al prezzo scontato di 89,99 euro.