Umidigi X in offerta su Amazon a meno di 150 euro

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo la presenza di un forte sconto sul prezzo di Umidigi X, smartphone della casa cinese dalle caratteristiche molto interessanti.

Uscito nel 2019, questo device è Dual SIM e ha installato Android 9, possiede un bel display HD+ da 6,5″ con notch e monta un processore MediaTek Helio P60 con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibili tramite microSD.

A livello di batteria, possiamo contare su ben 4150 mAh di capacità: l’autonomia quindi è ottima. Per quanto concerne il comparto fotografico, dispone di una fotocamera posteriore tripla con sensori da 48+8+5 MP e flash, mentre la fotocamera per selfie è da 16 MP.

Ha inoltre il Bluetooth 4.2, il Wi-Fi, vivavoce, lettore MP, radio FM, NFC e lettore di impronte nello schermo. Veniamo al prezzo: in questo momento Umidigi X è proposto alla cifra di 139,99 € anzichè 199,99 euro. Un bel risparmio per un device non di primissima fascia, ma perfetto per chi sta cercando un dispositivo resistente e low cost.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Umidigi X al prezzo scontato di 139,99 €.